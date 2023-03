Gf Vip, Elenoire Ferruzzi non si trattiene più: “Ti hanno sgamato” | È tutta una farsa

Elenoire Ferruzzi non si controlla e si scaglia contro un concorrente del Grande Fratello Vip: la sua verità ha sconvolto il web.

Parole dure quelle che arrivano da Elenoire Ferruzzi, ex concorrente del Gf Vip che senza filtri ha rivelato una verità scomoda su un attuale inquilino della casa più spiata d’Italia.

Le sue parole hanno scosso il web, perché fanno luce su una questione di cui nessuno sapeva niente. Lei è sempre stata molto diretta, abbiamo imparato a conoscerla proprio durante questa edizione. Il suo modo di esprimersi così tagliante gli è costato l’eliminazione dal programma con un televoto lampo. I telespettatori, difronte alle sue affermazioni talvolta fuori luogo, hanno deciso di mandarla a casa.

Durante il reality, infatti, i fan non hanno apprezzato certi suoi atteggiamenti considerati aggressivi. È finita al centro del caso Marco Bellavia, bullizzato da alcuni personaggi della casa, tra cui lei e Ginevra Lamborghini, squalificata dal programma proprio per questo motivo.

Elenoire Ferruzzi, il duro attacco su Instagram

Nonostante sia fuori dalla casa, Elenoire continua a seguire i suoi ex coinquilini e commenta attivamente ciò che succede all’interno del programma. Negli ultimi giorni si è scagliata duramente contro Daniele Dal Moro. L’attacco ha sorpreso i telespettatori, visto che i due erano molto legati: lui si era stato particolarmente colpito dalla sua storia e per questo avevano stretto una forte amicizia. Ora Elenoire ha cambiato idea sul suo conto e senza trattenersi ha rivelato una verità scomoda.

La pagina ufficiale del Gf Vip ha pubblicato un video su Instagram in cui Daniele si sfoga sul suo legame con Oriana Marzoli. Il vippone spiega che non si sente accettato dalla concorrente, con cui ha un flirt da tempo. La Ferruzzi è intervenuta in merito, lasciando un duro commento sotto al post.

Il commento contro Daniele Dal Moro

“Ma finiscila tesoro che ormai ti hanno sgamato tutti, i tuoi falsi litigi le tue false discussioni ormai non servono più per coprire ciò che sei. All’interno di quella casa nessuna donna ti è mai andata bene… Dai per favore anche basta. […] Lui non ama le donne, le disprezza e le maltratta“.

Già a gennaio, Elenoire aveva chiarito che i rapporti con Daniele Dal Moro si erano chiusi. “Ormai è un disco rotto ‘io, io, io, io, io e ancora io, io, io’. Perché la realtà è che lui non ascolta gli altri e parla soltanto di se stesso. Le sue esperienze, lui ha vissuto tutto e quello che hanno vissuto gli altri non conta nulla. Poi dal niente sbotta e cerca di farti passare dalla parte del torto. Ho perso del tempo dietro a lui e a volergli bene, mentre Daniele ha solo giocato. Per me non è un amico. Un ragazzo così io non lo voglio vedere nemmeno dipinto”.

Non ci sono dubbi che i rapporti tra i due siano degenerati, sono ai ferri corti. Nessuno ci avrebbe creduto qualche mese fa, ma la loro amicizia purtroppo è arrivata al capolinea e, alla luce dei fatti, è difficile pensare che riappacificheranno.