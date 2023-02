Elenoire Ferruzzi shock! Ecco le cifre esorbitanti spese per la chirurgia estetica: follia pura

Elenoire Ferruzzi ex concorrente del Grande Fratello ha fatto delle rivelazioni scioccanti sugli interventi chirurgici subiti per raggiungere il suo iconico aspetto. Il personaggio del web stupisce tutti con delle confessioni incredibili. Quanto ha speso dal chirurgo? Da non credere!

Elenoire Ferruzzi è personaggio del Web divenuto celebre grazie a dei video TikTok molto diretti e schietti ma recentemente ha fatto delle dichiarazioni che non sono passate inosservate. La donna ha svelato i retroscena dietro i suoi interventi estetici e su quanto avrebbe speso per raggiungere il particolare aspetto che la contraddistingue.

La Ferruzzi è stata anche per alcune settimane concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello. L’esperienza è iniziata benissimo poiché la donna faceva divertire tutto il pubblico con le sue battute irriverenti ma sfortunatamente è stata eliminata dopo poco tempo per alcuni atteggiamenti nei confronti della concorrente Nikita Pelizon.

Una volta uscita, Elenoire ha poi ripreso in mano la sua vita ritornando ai suoi video virali su TikTok e ai suoi feroci interventi anche durante le puntate serali del Gf. In effetti, la partecipazione della Ferruzzi è stato un tentativo un po’ fallito da parte del conduttore Alfonso Signorini proprio perché la schiettezza e l’ironia dell’influecer non sono propriamente adatti ad un programma seguito da tantissimi.

La Ferruzzi, intanto, è un personaggio assolutamente riconoscibile grazie al suo look molto particolare e forte. Si dice che Elenoire abbia delle unghie lunghissime e addirittura dovrebbero arrivare a 15 cm.

In molti si chiedono come fa a svolgere le attività della vita normale ma la Ferruzzi afferma di essere perfettamente in grado di fare tutto benissimo con entrambe le mani. Gli zigomi sono molto pronunciati mentre le ciglia finte nascondono gli occhi della donna, regina delle notti milanesi. Ma vediamo i retroscena rivelati dalla nostra Ferruzzi e la cifra inestimabile spesa per il chirurgo.

Le confessioni di Elenoire Ferruzzi

In una recente intervista rilasciata alle Iene la Ferruzzi si è lasciata andare ad alcune rivelazioni che hanno lasciato tutti letteralmente sgomenti. Ai microfono delle Iene Elenoire ha svelato che per aver rifatto gli zigomi ha speso oltre sei e sette mila euro.

E ha aggiunto addirittura: “Per le labbra ho perso il conto…forse altri 7 mila”. Per giunta la donna si è rifatta il seno ben 5 volte il seno arrivando a spendere 10 000 euro per ogni intervento.

Ma ha precisato: “l sedere almeno 15 mila ero… il totale sarà intorno ai 200 mila”. Insomma, una somma a dir poco esorbitante ma che secondo quanto affermato dalla Ferruzzi le ha permesso di avere l’immagine di sé che ha sempre desiderato e grazie alla quale ora è finalemente serena.

La donna ha concluso poi: “Io mi amo, voi non lo so” con una frecciatina a chi la critica sulle sue scelte estetiche.