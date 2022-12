Elenoire Ferruzzi l’ha fatta davvero grossa: “Un milione di euro di danni…”

L’irriverente star dei social Elenoire Ferruzzi ancora al centro di una forte polemica. La donna ha rivelato qualcosa di assurdo su di sé, una situazione davvero incredibile e un danno pesante tanto che tutti sono rimasti completamente scioccati.

Elenoire Ferruzzi è un personaggio social che ha spopolato su web grazie a video ironici, scherzosi ma molto poco politicamente corretti. Proprio per la sua irriverenza e schiettezza la Ferruzzi è diventata molto celebre tra le nuove generazioni che hanno reso virale sui social i suoi divertentissimi video.

La donna è diventata ancora più popolare grazie alla sua partecipazione come concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello dove ha deciso di raccontarsi completamente mettendo a nudo le sue difficoltà di vita. Purtroppo, Elenoire è stata eliminata dopo aver fatto un brutto scivolone nei confronti di un’altra coinquilina della casa più spiata d’Italia, la modella Nikita Pelizon.

Adesso la Ferruzzi ha ripreso la sua vita di sempre rimanendo come ospite fissa del reality condotto da Alfonso Signorini. Elenoire ha rivelato un dettaglio molto particolare sul suo passato e tutti sono rimasti sconvolti.

Le dichiarazioni scioccanti di Elenoire Ferruzzi

La Ferruzzi è diventata famosa per i suoi video virali sul Web. Il più celebre tra questi mostra la donna mentre riceve in regalo una borsa dal suo amico ed esclama che il marchio della borsa in questione, stiamo parlando di Carpisa, è il male.

Una clip ovviamente ironica ed inscenata di proposito per far ridere coloro che la guardano. Tuttavia, le conseguenze di questo video sono state incredibili come riportato da Biccy.

La Ferruzzi, infatti, ha dichiarato di aver subito delle importanti conseguenze per aver messo in cattiva luce, seppur ironicamente il noto brand Carpisa. Ecco sa ha rivelato: ““Mi ha chiesto un milione di euro di danni“. E a proposito del successo del video ha detto: “Il video ebbe un miliardo di visualizzazioni, lo condivise chiunque, pure tanti stilisti”.

E ancora: “Nacque così: uscimmo dal ristorante e mi ritrovai nella borsa una borsettina più piccola che a quanto pare aveva messo dentro la donna delle pulizie. Erano entrambe mie. Così ebbi un’idea e dissi al mio amico di fingere di regalarmela”.

Svelati, quindi, i retroscena di questo famigerato video. La Ferruzzi, insomma, ha dovuto pagare delle pesanti conseguenze per le sue azioni così come è successo già nella casa del Grande Fratello.

Il suo personaggio, d’altronde, è molto controverso e al limite del buon senso: tuttavia è proprio per questo che Elenoire ha riscosso molto successo tra i giovani su Internet.