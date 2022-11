Elenoire Ferruzzi finisce in tribunale: “Adesso piangono”, ormai è finita, decisione drastica

Elenoire Ferruzzi, una delle concorrenti del GF VIP più discusse, è finita in tribunale per una brutta situazione. Ormai sembra che le cose siano giunte al capolinea: ecco cosa è successo.

Presto vedremo Elenoire Ferruzzi in tribunale: l’icona trans del GF VIP 7 è arrivata al capolinea e ora dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni. La decisione ormai è irrevocabile e si è deciso di procedere per vie legali.

Lo ha rivelato durante un’intervista alle Iene e poi lo ha comunicato anche sui suoi canali social: per lei le cose hanno preso una piega molto particolare. Durante l’intervista ha anche parlato della sua vita privata e di Daniele Dal Moro che, secondo lei, è innamorato e la contatterà una volta uscito dalla casa.

Ha poi parlato della chirurgia estetica, dichiarando di aver speso in totale 200 mila euro: zigomi, labbra, sedere e ben cinque sedute per il seno.

Elenoire Ferruzzi in tribunale: è finita

Alla fine, dopo i numerosi scandali del Grande Fratello VIP, la storia di Elenoire Ferruzzi sembra stia giungendo al termine, ma non nel migliore dei modi: l’icona trans sta per andare in tribunale per risolvere tutte le questioni irrisolte.

Ricordiamo che la Ferruzzi aveva prima di tutto insultato Marco Bellavia ma, a differenza di altri, non è stata eliminata dalla trasmissione. L’addio al GF VIP però non è tardato ad arrivare: alla fine la donna è stata eliminata dal reality per essersi scagliata contro Nikita Pelizon e altri concorrenti senza apparente motivo.

Una volta uscita dalla casa, la donna è stata accolta da una vera e propria shitstorm sul web. Tantissimi utenti l’hanno insultata senza risparmiarsi in epiteti coloriti per via del suo comportamento maleducato e irrispettoso verso gli altri concorrenti. Elenoire ha risposto ad alcuni di loro, ha cercato di cancellarne altri ma alla fine si è dovuta arrendere alla tempesta che l’ha colpita senza pietà.

Per un po’ ha lasciato correre, ma alla fine ha preso una decisione che spiazzato tutti: la Ferruzzi ha deciso di procedere per vie legali depositando querele alla Procura della Repubblica. Lo ha svelato in un’intervista alle Iene e poi lo ha reso noto anche tramite i suoi social.

“Gli insulti? Poi quando arriva la notifica della denuncia con richiesta di danni dalla Polizia di Stato, piangono. Ecco, quello è il momento che sto aspettando. Poi questi parlano di pareri (e non lo sono affatto) visto che io sono un personaggio pubblico. Quindi giustificano tutto con il fatto che devo essere riempita di minacce, di offese, illazioni e cose allucinanti. Rendetevi conto come stanno messi” ha scritto. La donna sta cercando di farla pagare a chi l’ha insultata.