Charlene di Monaco umiliata pubblicamente dal marito: “Datti una calmata” | si è superato il limite

Charlene di Monaco è da poco tornata a Palazzo, ma sembra che la situazione sia davvero tesa. Ancora una volta, ha ricevuto una risposta dal marito che l’ha umiliata pubblicamente. Ecco cosa è successo.

Il ritorno a corte di Charlene di Monaco è stato – e continua ad essere – molto difficile. la principessa è stata lontana dal Principato per diversi mesi dopo aver contratto una malattia in Sudafrica, che l’ha costretta a stare in ospedale. Curata dai medici, Charlene è riuscita a guarire e si è ricongiunta alla sua famiglia.

Nonostante non sia ancora in grande forma, pesano su lei grandi pressioni. Alcune di queste sono fatte dal marito stesso, il principe Alberto. Solo poche ore fa, lui l’ha umiliata in pubblico, utilizzando parole pesanti che non sono passate di certo inosservate.

Dall’affermazione fatta si capisce che il clima è davvero teso. La principessa, tornata dal suo viaggio in Sudafrica finito male, ha trovato molti cambianti a casa e sembra che tutti questi siano piuttosto negativi.

Ricordiamo che durante la sua permanenza in Sudafrica il suo ruolo a corte è stato preso dalle sorelle del principe, Stefania e Carolina, insieme a Charlotte Casiraghi.

Le tre donne hanno fatto sì che gli impegni presi venissero rispettati nonostante l’assenza di Charlene e, soprattutto Carolina, è stata di grande aiuto anche ai figli della principessa e Alberto, ossia Gabriella e Jacques. In poche parole, la donna ha “sostituito” la figura materna che in quei mesi era lontana da casa.

L’umiliazione pubblica

La frase incriminata pronunciata nei confronti di Charlene è breve ma incisiva e dimostra quanto siano cambiati gli equilibri in famiglia mentre lei è stata assente. Invece di essere riaccolta con amore, in questi mesi sta subendo atteggiamenti strani, soprattutto da parte del marito.

A proposito dei numerosi impegni, in occasione della festa nazionale monegasca del 19 novembre, sembra che la moglie di Alberto II aveva espresso il volere di recitare un breve discorso. A proposito di questo slancio, la rivista Voici svela una reazione inaspettata da Alberto di Monaco.

Il principe non avrebbe avuto minimamente intenzione di accondiscendere alle pretese della moglie chiedendole di “darsi una calmata” con le sue richieste.

Insomma, un invito a tornare con i piedi per terra che ha sicuramente scosso Charlene e l’opinione pubblica, che si chiede per quale motivo in questo momento Alberto sia così scontroso con la moglie. Forse, come si vocifera da tempo, il matrimonio tra i due è arrivato al capolinea. Non ci resta che aspettare e osservare ulteriori sviluppi nel loro rapporto.