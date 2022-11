“Charlene di Monaco ha tradito Alberto” è uscita la verità sull’amante

Charlene di Monaco ha tradito Alberto? Finalmente è uscita tutta la verità sulla scappatella col suo amante. Ecco che cosa è emerso dalle dichiarazioni della principessa e del suo uomo segreto.

Charlene di Monaco si ritrova di nuovo a fare i conti col gossip e con le malelingue, in particolare, ultimamente, con quelle che la vedono come una traditrice. Le voci riguardo il suo tradimento sono emerse di nuovo, ma questa volta è spuntata finalmente la verità.

Per la principessa è un brutto periodo, visto anche il suo allontanamento da Jazmine Grace Grimaldi e Alexandre Grimaldi-Coste, i figli di Alberto avuti rispettivamente dalle relazione con Tamara Rotolo e con Nicole Coste. Tra i due e Charlene non sembra scorrere buon sangue.

È per questo motivo che, quando Alberto li ha incontrati a New York, Charlene non si è nemmeno presentata. Il padre e i figli hanno passato molto tempo insieme, andando persino a teatro a vedere Il fantasma dell’Opera, ma senza la matrigna. Charlene infatti non ha alcun rapporto con loro, tantomeno con le loro madri. Ma come biasimarla? Nicole Coste, madre di Alexandre, ha insultato Charlene in maniera molto pesante nel 2021.

Non è detto che coi due figli ci siano davvero attriti così profondi, ma è indubbio che la principessa non sia interessata a passare del tempo con loro. Il ragazzo e la ragazza hanno quindi goduto del tempo col padre, finché non li ha dovuti salutare per partecipare ai Princess Grace Awards.

Charlene di Monaco e quel tradimento

Sembra che, ancora una volta, Charlene di Monaco sia stata accusata di tradimento, ma questa volta è ben diverso. Di recente è emersa tutta la verità su quella scappatella tanto discussa: la spiegazione vi lascerà senza parole.

Secondo le voci che girano sul web, la principessa avrebbe tradito Alberto con Byron Kelleher, un ex degli All Black, presente tra l’altro al matrimonio tra lei e il principe di Monaco. Il tradimento sarebbe avvenuto nel 2013, quando i due avrebbero avuto una relazione extra coniugale mentre si trovavano in Sudafrica. La principessa, che avrebbe dovuto accompagnare il marito a un evento, avrebbe invece preferito la compagnia di Kelleher.

Ebbene, ora sappiamo la verità: tra i due non è accaduto nulla. Il rugbista infatti dichiarò di non essere mai andato in Sudafrica, tantomeno nel periodo in cui ci si trovava Charlene, e ha smentito il suo coinvolgimento in una relazione. Anche la principessa ha risposto alle indiscrezioni affermando, tramite un portavoce, che si trattavano di illazioni false e prive di fondamento.

La principessa quindi non avrebbe tradito Alberto: si tratta solo di becero gossip che vuole buttare zizzania tra i due.