Avete mai visto la moglie di Attilio Romita? Bellissima ma anche giovanissima!

Il giornalista Attilio Romita, concorrente del GF VIP 7, si è sposato con una donna molto più giovane di lui. Vediamo di chi stiamo parlando.

Uno dei partecipanti di questa settima edizione del Grande Fratello VIP è Attilio Romita, noto giornalista Rai che ha deciso di entrare nella casa più spiata d’Italia. Scoprendo i concorrenti e leggendo il suo nome, molti pensavano che avrebbe fatto solo da soprammobile in un contesto così vivace e frizzante, dal momento che lui è un giornalista serio e rispettabile.

Vediamo chi è la moglie di Romita

E invece, stupendo tutti, Attilio Romita si è dimostrato in grado di adattarsi al contesto e di diventare uno dei personaggi più discussi sui social. Il giornalista ha dichiarato, fin da subito, che lui è entrato nella casa per vincere e quindi, ogni qualvolta che finisce in nomination, spera sempre di non uscire dal reality perché vuole continuare a giocare.

Spesso Romita si ritrova a discutere con gli altri concorrenti perché ritiene che siano troppo maleducati nei loro modi di fare (come è successo con Luca Salatino). Tuttavia, tra alti e bassi, Attilio ha sempre cercato di divertirsi e di essere un coinquilino piacevole all’interno della casa.

Ma una innocua partita al gioco della bottiglia ha scatenato il putiferio, perché Attilio Romita ha baciato appassionatamente in bocca Sofia Giaele De Donà, una giovane donna nella casa, e questo ha fatto infuriare sua moglie.

Come ha reagito Mimma?

Nonostante ci sia rimasta male, la moglie di Attilio spedisce una lettera dove c’è scritto che lei lo ama da morire, che non è venuta in trasmissione perché non le piace apparire in pubblico ma che lo sostiene tutti i giorni ed è fiera di lui.

Una domanda alberga nelle menti di tutti: chi è questa donna? Si tratta di Mimma Fusco, della quale non si sa molto se non che è molto più giovane di lui e che, anche se i due si appellano come marito e moglie, non sono sposati.

Si sono conosciuti durante una festa a Bari e da quel momento Romita ha corteggiato Mimma per molto tempo, dicendo che non aveva mai visto una donna più bella. E adesso sono insieme da 7 anni. Prima di Mimma, Attilio ha avuto una moglie, Angela, con la quale ha una figlia, Alessia, con cui va molto d’accordo.

Per quanto riguarda il Grande Fratello VIP, Attilio Romita ha passato la nomination con Pamela Prati e Giaele quindi per ora non potrà tornare dall’amata “moglie”.