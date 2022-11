Tina Cipollari cacciata via da Maurizio Costanzo, è intervenuta la sicurezza

La nota opinionista e tronista Tina Cipollari viene mandata via dalla sicurezza e da Maurizio Costanzo durante uno dei suoi programmi.

Chi è appassionato di “Uomini e Donne”, sa bene che Tina Cipollari è difficile da contenere; soprattutto se si toccano determinati tasti. E lo ha scoperto anche Maurizio Costanzo, a sue spese, durante un suo programma televisivo.

Tina Cipollari ha esordito in televisione grazie al dating show condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne” e, dal 2001, è entrata a far parte di questo programma come corteggiatrice del tronista di allora.

Da quella fatidica sua prima puntata, la Cipollari ha messo radici nel famosissimo programma tv della De Filippi, e adesso ha il compito di fare domande, insinuare dubbi o semplicemente dire la sua opinione sulle situazioni e sui personaggi che ne prendono parte.

Tina Cipollari e Maria De Filippi sono due donne con caratteri diversi e non sappiamo se le due si incontrino anche fuori dagli studi televisivi come amiche oppure il loro rapporto si basa soltanto sul lavoro.

Ad ogni modo, sappiamo che Tina è entrata in contatto anche con il marito di Maria, Maurizio Costanzo. Come si sono incontrati? Durante una trasmissione del conduttore dove, però, non è finita come sperato.

Il loro incontro/scontro è avvenuto nel 2004, durante una puntata di Buona Domenica in onda su Canale5, programma condotto allora da Maurizio Costanzo. A scatenare la furia incontrollabile di Tina Cipollari è stato un commento espresso nei suoi confronti da un altro ospite di quella fatidica puntata: l’ex gieffino Rocco Casalino, che ha partecipato alla prima edizione del ben noto reality show.

La frase pronunciata dall’ex concorrente del GF Casalino che ha fatto scattare (letteralmente) la Cipollare è questa: “sia più dignitoso il lavoro più antico del mondo rispetto a quello che oggi Tina svolge in televisione.”.

Sentendo queste parole, Tina salta dalla sedia per avventarsi contro Rocco, che non perde un secondo a scappare dalla donna, correndo per tutto lo studio. Una scenetta degna delle comiche.

Tuttavia, una reazione che costringe Maurizio Costanzo a prendere provvedimenti. Sulle prime, il conduttore cerca di rasserenare la Cipollari con le buone, usando le parole. Ma, costatando che il metodo usato non funziona, Costanzo si vede costretto a chiamare la sicurezza e a scortare personalmente Tina Cipollari fuori dallo studio televisivo.

Un’incontro/scontro avvenuto nel lontano 2004 ma che ancora oggi, grazie al web, possiamo rivivere, perché è stato un episodio che ha segnato la storia della tv italiana: Tina Cipollari sbotta per un commento poco felice e Maurizio Costanzo deve cacciarla di persona fuori dal programma. Un evento epico. D’altronde, conoscendo il temperamento della Cipollari, era prevedibile una reazione del genere.