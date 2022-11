Suor Cristina si spoglia del suo velo clericale, la situazione è allucinante

Suor Cristina rinuncia ai suoi voti e torna ad essere “una giovane donna normale”

Il pubblico non può dimenticare Suor Cristina e la sua esibizione a “The Voice of Italy” del 2014 che l’ha portata alla vittoria del programma televisivo in onda su Rai2. Eppure, a vederla oggi, è difficile dire che questa giovane donna era la giovane suora dalla voce celestiale.

La vita di Suor Cristina è cambiata radicalmente, guidando la giovane donne nel percorso a ritroso dal prendere i voti e vestire il velo fino a “rinnegarli” e tornare a vestire abiti “normali”, riutilizzando il suo “vero” nome: Cristina Scuccia. Questa è la storia che la giovane donna ha raccontato a Verissimo, programma tv di Canale5, condotto da Slivia Toffanin.

La Scuccia, una ragazza che al pubblico è sempre apparsa molto legata al mondo clericale, si è raccontata affermando che:

“La mia è stata una scelta molto coraggiosa. Ho voluto seguire il mio cuore senza pensare a ciò che le persone avrebbero detto di me. Ho fatto un vero salto nel vuoto ed ero preoccupata di finire sotto un ponte. Questo lo ripetevo sempre alla mia psicologa. Oggi vivo in Spagna e faccio la cameriera. Il successo non ha messo in crisi la mia vocazione ma favorito un percorso di crescita”.

Un cambio di vita radicale, quindi: dal cambiare ruolo nella sua vita ad arrivare a vivere un altro paese. Scelta molto discussa da tutti, soprattutto dal mondo del web che ha subito espresso critiche pesanti su Cristina Scuccia e la sua scelta, mettendo in dubbio, durante il suo esordio in tv, anche il fatto che lei fosse realmente una suora oppure no.

Scoprendo questa verità, però, oramai è inutile pensare a queste critiche aspre e dette senza considerare la persona che si trova dietro alle scelte della propria vita; he possono essere facili o difficili, come lo sono in questo caso.

E così, non esiste più nessuna “Suor Cristina” ma è rimasta solamente Cristina Scuccia, una giovane donna pronta a tutto pur di fare quello che il suo cuore e la sua anima le suggeriscono. Durante l’intervista della Toffanin a Verissimo, la Scuccia ha anche affermato:

“Credo ancora nell’amore, sono innamorata della vita e di me stessa. Bisogna curarsi e amarsi per primi prima di poter pensare di amare un’altra persona. Ho cambiato abito ma la mia essenza è rimasta la stessa”.

Sono parole soppesate da una persona che, sebbene sappia che avrebbe subito pesanti critiche, ha deciso comunque di condividere con il suo vecchio pubblico italiano che tanto l’aveva acclamata ai suoi esordi per la sua voce chiara e pura.