Selvaggia Lucarelli: la madre è morta di una malattia lunga e terribile

Selvaggia Lucarelli ha condiviso su Instagram un lungo post in cui ha salutato sua madre, morta pochi giorni fa in seguito a una lunga malattia che l’ha fatta soffrire. Ecco di che cosa è morta

Selvaggia Lucarelli ha dovuto affrontare un lutto tremendo: sua madre è venuta a mancare al termine di una lunga malattia che ha reso infernali i suoi ultimi anni. La giornalista ha condiviso un bellissimo pensiero per sua madre raccontando del suo dolore e delle cause del decesso.

La giornalista ha esternato i suoi sentimenti con i fan, ma oltre ai messaggi di affetto e vicinanza non sono mancati gli insulti di chi le ha rinfacciato alcuni suoi pensieri circa la pandemia e i vaccini.

Selvaggia Lucarelli: “Li abbiamo lasciati indietro”

La giornalista ha deciso di condividere il suo dolore con i fan, parlando di sua madre, della malattia e della sofferenza che ha portato con sé. La Lucarelli ha raccontato di come ha affrontato il lutto e del male che ha consumato sua madre.

La donna era infatti malata di Alzheimer, ed era ricoverata in una RSA di Milano. Giusto pochi mesi fa la giornalista aveva parlato proprio di questa sofferenza: “Mia madre, due anni fa, era già in una fase avanzata della malattia, discutere non aveva senso. […] Non serviva contraddirla. Non era più lei. Non c’era più mia mamma per come l’ho conosciuta, così attenta alla verità, così libera nelle sue idee e così borghese nelle sue paure, così curiosa, ironica”.

La madre della Lucarelli, che si chiamava Nadia, era purtroppo giunta a uno stadio avanzato della malattia. Poco tempo fa si era poi ammalata di Covid ed era stata ricoverata all’ospedale di Sesto San Giovanni. Purtroppo non c’è stato niente da fare e la donna è morta per alcune complicazioni della malattia.

“Questa mattina presto mia madre, Nadia, è morta. È morta di Covid e di compromessi. I compromessi che tutti abbiamo accettato per continuare a vivere, lasciando inevitabilmente indietro qualcuno. Quelli come lei, nella maggior parte dei casi: i fragili. Non sono arrabbiata, perché io stessa ho ripreso il passo veloce di chi ha urgenza di vivere.

E so che mia madre, che era prima di tutto una donna generosa, altruista, sempre in pena per il mondo, avrebbe barattato il suo sacrificio per il nipote che torna a scuola, per me che torno a viaggiare, per suo marito che può passeggiare nel parco, per la vita di tutti che ricomincia a germogliare. Mi piace pensare che se ne sia andata all’alba per questo: per salutarci tutti e augurarci una bella giornata, ‘correte, non vi preoccupate per me’. Come era lei, come ha vissuto”.

Il messaggio della Lucarelli nasconde un profondo dolore e un grande amore per sua madre. Oltre a questo terribile lutto, la giornalista è costretta ad affrontare molte difficoltà negli ultimi tempi, in particolare legate al programma Ballando con le stelle.