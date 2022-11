Addio Selvaggia Lucarelli, abbandona Ballando con le Stelle? È arrivata al capolinea

Selvaggia Lucarelli è arrivata al capolinea: per lei non c’è più nulla da fare. La giornalista e opinionista si trova ormai alle strette e non ha più carte da giocare. La decisione ormai è presa

Negli ultimi giorni si sta parlando molto di Selvaggia Lucarelli: molti la stanno criticando per la sua scelta di partecipare all’ultima puntata di Ballando con le stelle nonostante la morte della madre qualche giorno prima. Gli attacchi contro di lei sono molto feroci: il web la accusa di voler solo apparire.

Quest’anno Ballando con le stelle è stato pieno di scandali e discussioni, molti dei quali legati proprio al nome della giornalista. Tutti si ricorderanno del litigio tra la Zanicchi e la Lucarelli, quando la cantante si è lasciata sfuggire un commento molto pesante sulla giornalista, la quale non ha tardato ad accusarla.

Milly Carlucci ha avuto e sta avendo a che fare con molti scandali, e non è semplice. Il web continua a parlare mentre la conduttrice deve trovare un modo per placare gli animi e proseguire con la trasmissione.

Selvaggia Lucarelli: “Esco io”

Sono tempi difficili per la giornalista, attaccata su tutti i fronti. Di certo la Lucarelli non le manda a dire: è sempre molto diretta e sincera, a volte quasi dura, quando esprime la sua opinione sui principali fatti di cronaca.

Di recente ha dovuto affrontare un pesante lutto, quello di sua madre, che è morta in seguito a complicanze dopo essersi ammalata di Covid. La giornalista ha condiviso un sentito messaggio di affetto per la defunta madre e in tantissimi hanno espresso il loro cordoglio e la loro vicinanza alla donna. Altrettanti, però, hanno approfittato della situazione per rinfacciare alla giornalista alcune frasi che aveva pronunciato in periodo di pandemia.

Come se non bastasse, ora è a rischio anche la sua partecipazione a Ballando con le stelle, programma condotto da Milly Carlucci dove la giornalista è tra la giuria per dare un voto alle esibizioni. Molte voci parlano di un suo probabile addio alla trasmissione; la giornalista ha deciso di svelare tutta la verità e spiegare la situazione.

Durante un’intervista a Domenica In in presenza di Alberto Matano, Selvaggia Lucarelli ha parlato di Enrico Montesano, della sua espulsione e del futuro del programma. “Forse rientra lui ed esco io. Ho questa sensazione. Sento che la mia sedia scricchiola” ha detto, facendo intendere che la sua partecipazione è a rischio.

Montesano è stato espulso dal programma per aver indossato una maglia della Decima Mas durante le prove, trasmesse sulla rete. Sembra però che possa rientrare in trasmissione, mentre la Lucarelli, al contrario, potrebbe terminare qui la sua avventura. Che cosa succederà?