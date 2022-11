Crisi per Kate Middleton, finisce in terapia: “Salute mentale a rischio e pensieri suicidi” | situazione estrema

I sudditi sono preoccupatissimi: lei, una delle figure femminili della famiglia reale inglese più apprezzate di sempre, sta molto male ed è finita in terapia. Ecco cosa sta succedendo.

Momento drammatico per la Royal Family

Molti avevano notato un cambiamento e nell’aria c’era odore di malessere: nessuno, però, pensava che la situazione fosse grave a tal punto da doversi rivolgere ai medici. Lei, Kate Middleton, sta talmente male che è finita in terapia.

La moglie di William da quando ha ricevuto il titolo di principessa del Galles è apparsa visibilmente stanca: l’eccessiva e repentina perdita di peso era sotto gli occhi di tutti e ha fatto interrogare molti. Nonostante le numerose domande poste dai giornalisti, Kate non ha mai dato spiegazioni in merito.

Oltre ad essere sottopeso, nelle sue ultime uscite pubbliche Kate appariva piuttosto demoralizzata, forse complice la morte della Regina Elisabetta o i grandi impegni che pesano sulle sue spalle.

Da quando ha acquisito il titolo ereditato dalla compianta Lady Diana, Kate deve adempiere a numerosi impegni reali, sicuramente più di quanti ne avesse prima: viaggi, incontri con i media, riunioni, servizi per il bene sociale, la cura e la gestione dei figli.

Insomma, sicuramente tutto ciò grava sulle spalle di Kate ed è un peso non facile da maneggiare. Inoltre, la principessa era molto legata alla dipartita Regina Elisabetta e la sua improvvisa scomparsa sicuramente le ha provocato un profondo dolore.

La principessa del Galles è così sotto pressione che sarebbe caduta in un tunnel davvero buio e difficile da attraversare, quello della depressione.

Kate Middleton è depressa

Kate è sempre stanca, riposa male, viaggia molto e ha poco tempo da dedicare alla cura del suo corpo e della sua mente. Tutto questo sta toccando negativamente la sua salute fisica e mentale, che negli ultimi tempi è stata messa davvero a dura prova.

Anche il principe William è seriamente preoccupato per le condizioni psicofisiche della moglie che appare spenta, poco sorridente, stanca e apatica. Il principe vorrebbe che Harry e Meghan tornassero a corte per supportarlo durante questo momento così delicato, liberandolo da alcuni compiti di rilievo della Corona. In questo modo, lui avrebbe il tempo per dedicarsi a Kate cercando di risollevarla.

La situazione è talmente grave che, secondo delle indiscrezioni, Kate si sarebbe già rivolta a uno psicoterapeuta in cerca di aiuto. La donna, infatti, vorrebbe riuscire a tenere sotto controllo brutti pensieri e sbalzi d’umore che ogni giorno la assalgono, tra questi anche pensieri suicidi, fa sapere una fonte vicina alla casa reale inglese.