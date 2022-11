Gabriele Muccino “Ha rovinato un figlio, denunce penali”, accusa terribile, traumatizzati a vita

Gabriele Muccino ha parlato del divorzio tra Totti e Ilary svelando terribili retroscena anche sulla propria separazione, seguita dallo stesso avvocato dell’ex calciatore. Il regista ha parlato di una situazione drammatica che ha rovinato la vita di diverse persone

Tra i tanti che hanno deciso di dire la propria sulla storia di Totti e Ilary c’è anche Gabriele Muccino. Il regista ha parlato di ciò che sta accadendo e in particolare ha raccontato di aver avuto a che fare con l’avvocato di Totti e di aver vissuto un dramma tremendo a causa sua.

In qualche modo la fine del matrimonio tra l’ex calciatore e la showgirl sta coinvolgendo l’intero mondo dello spettacolo. Alla schiera di persone che hanno parlato riguardo la separazione dei due si aggiunge Muccino, noto regista italiano autore di tanti successi.

Il regista ha approfittato per raccontare della sua separazione e mettere in guardia Totti e Ilary dall’avvocato De Pace che, a detta sua, ha rovinato un figlio e sparso veleno che ancora oggi, dopo diversi anni, continua a fare male.

Gabriele Muccino: “Orribile, ha rovinato un figlio”

Il regista ha attaccato pesantemente l’avvocato Annamaria Bernardini de Pace che al momento sta assistendo Totti durante la separazione. Muccino ha raccontato di averla avuta come controparte durante il suo divorzio da Elena Majoni e di aver sofferto le pene dell’inferno a causa sua.

“Il legale di Totti l’ho conosciuto bene. L’ho avuta come controparte in un divorzio orribile che ha rovinato un figlio e seminato veleno per 5 anni” ha detto. “Veleno che è rimasto radioattivo con strascichi mai più sanati.

Un divorzio cadenzato da illazioni pericolose puntualmente riprese da Chi, un divorzio portato avanti a forza di denunce penali totalmente pretestuose e inventate: 8 in tutto. Tutte archiviate senza fatica. Erano fumo, erano latrare di cani, armi per spaventarmi, erano la tattica e la strategia che questa nota avvocatessa romana adotta schiacciando vite di persone che si sono amate come fossero noci. I figli? Traumatizzati a vita“.

Parole molto forti quelle di Muccino, che tutt’oggi ricorda con molto dolore la sua separazione. Al tempo infatti la questione con l’ex moglie Majoni aveva portato a denunce e pesanti accuse reciproche. Muccino, con la sua rivelazione, sta forse cercando di mettere in guardia i due ormai ex coniugi dall’avvocato, in particolare per quanto riguarda i figli.

De Pace ha replicato al regista senza scendere in dettagli: “Le offese che derivano da persone che non valgono, non valgono niente” ha proclamato. Una risposta molto velenosa, a cui forse si aggiungerà una replica del regista.