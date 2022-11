Vi ricordate l’Uomo Gatto: ecco cosa fa oggi! La rivelazione è incredibile

L’Uomo Gatto è stato un personaggio molto celebre degli anni duemila grazie alla sua partecipazione al programma Sarabanda. Sapete cosa fa adesso? La risposta vi stupirà.

Sarabanda è stato un programma televisivo di grande successo andato in onda dal ’97 fino al 2004 in maniera continuativa e poi ripreso con puntate speciali almeno fino al 2017. Il format prevedeva che degli appassionati di musica indovinassero una serie di canzoni, dalle più sconosciute alle più famose, seguendo diversi giochi.

Sarabanda è stata in grado di rendere celebri persone comuni mettendo in evidenza le loro abilità nel campo musicale proprio come è accaduto per l’Uomo Gatto. Nome d’arte di Gabriele Sbattella, il partecipante è stato un vero e proprio campione, imbattibile per un numero incredibile di puntate diventando il terzo concorrente di Sarabanda più longevo di tutti all’interno del programma.

L’Uomo Gatto aveva un rivale che a detta sua, però, non sarebbe stato una buona influenza nel game show, anzi, questo sembrava tirare fuori il peggio di lui. Tuttavia, al portale QDR Gabriele ha raccontato quanto è stato stimolante e bellissimo partecipare a Sarabanda.

In merito al suo rapporto con El Tigre ha preferito non approfondire ma si intuisce come a causa sua l’ambiente al programma non fosse più leggero come un tempo.

L’Uomo Gatto, però, della sua partecipazione a Sarabanda ha un ricordo molto positivo così come del presentatore Enrico Papi. Con l’uomo ha mantenuto un rapporto di grande stima e rispetto e quando possono si vedono per passare una serata insieme. A tal proposito ha dichiarato: “Stimo Enrico Papi. Non ho il suo numero, quando ci vediamo ci salutiamo e parliamo”.

Ma adesso sapete cosa fa L’Uomo Gatto? La rivelazione è stupefacente.

L’Uomo Gatto oggi

L’Uomo Gatto alias Gabriele è originario delle Marche e prima di diventare famoso era un animatore turistico. La sua capacità di riconoscere in pochi secondi una canzone ha reso L’Uomo Gatto un personaggio indimenticabile di Sarabanda.

Attualmente, come dichiarato al Corriere della Sera, Gabriele fa il giornalista freelance e ha scritto anche dei libri. La passione per questa professione è nata grazie anche a Sarabanda e si è consolidata con il tempo. Gabriele ha voluto partecipare allo show forse per scoprire com’è il mondo della televisione al suo interno.

Ironico che, adesso, l’uomo sia diventato un giornalista che si occupa principalmente di musica e sport e che racconti l’ambito dello spettacolo dall’esterno. Nonostante siano passati parecchi anni da Sarabanda, l’Uomo Gatto è ancora molto noto e rinosciuto per strada dai tanti fan del game show.

Chissà se lo rivedremo in televisione in altre vesti per far divertire ancora una volta il pubblico.