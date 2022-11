Harry e Meghan: l’ex assistente senza freni: “Hanno chiesto di fare cose…”. Il retroscena inaspettato

Il principe Harry e Meghan Markle sono stati, in quest’ultimo periodo una delle coppie famose più chiacchierate dell’ultimo anno e sicuramente i protagonisti di uno degli scandali più grandi della Royal Family.

I due, infatti, hanno deciso di andare a vivere in America. Ma a cosa si riferiscono gli ultimi rumors? A parlare è l’ex assistente e le sue rivelazioni hanno fatto sorgere una polemica contro i duchi. Ma vediamo di che si tratta.

Tutto parte da alcune rivelazioni di Valentine Low, autrice di Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown dove alcuni passaggi chiave del libro riportano le parole dell’ex assistente di Harry che ha rivelato di aver ricevuto un brutto trattamento da Megan e Harry.

Non è la prima volta che Harry e Meghan subiscono attacchi di questo tipo da parte dei loro dipendenti, i quali li hanno accusati in vario modo. Per altro si dice che lo staff della duchessa di Sussex cambi continuamente proprio per dei malesseri che le persone vivrebbero a contatto con la duchessa. Questa cosa sarebbe stata confermata appunto dall’ex assistente.

L’ex assistente di Harry e Meghan dice: “Come due adolescenti”

Lo staff che ruota intorno alla famiglia Reale è davvero molto ampio e ciò affinché tutto funzioni alla perfezione. Tale staff non si ferma mai ed è sempre al servizio dei componenti della Famiglia Reale.

Kate e William di certo si confermano, fra tutti, la coppia più pacifica, sono quasi perfetti, seguono il protocollo, non litigano con nessuno e hanno sempre ottimi rapporti con il proprio staff, al punto che questi vengono insigniti con importanti riconoscimenti. Non si può dire la stessa cosa invece per Harry e Meghan. In particolare i rumors fanno riferimento a certe sfuriate di Meghan Markle.

Samantha Cohen, l’ex assistente prima era al servizio della defunta Regina Elisabetta prima di passare ai duchi di Sussex. Una delle dichiarazioni di Samantha Cohen si riferisce al comportamento generale della coppia: lavorare per loro era come “trattare con gli adolescenti”.

Ma nel libro si parla anche di un inizio di relazione, “amichevole” in un primo momento, ma poi sono sorti dei problemi di un certo tipo quando la coppia le ha chiesto: “di fare cose che una segretaria privata normalmente non dovrebbe fare”.

Le dichiarazioni di Cohen sembrano piuttosto forti e raccontano una coppia, quella di Harry e Meghan come una coppia di infantili, davvero immaturi e irascibili, tanto che le avrebbero rivolto aspri rimproveri.

Soprattutto la fase in cui i due erano appena sposati sarebbe stato il più difficile da sopportare. Samantha Cohen ha per queste ragioni lasciato la Famiglia Reale e ha accettato nuove proposte di lavoro, una con l’ex Primo ministro inglese, Boris Johnson. Il suo soprannome per anni è stato Samantha the Panther, durante i suoi 17 anni nella comunicazione della regina Elisabetta.