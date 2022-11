Kate Middleton non sta bene, “Pesa solo 43 Kg, è impressionante”, tornano i disturbi alimentari | foto

Kate Middleton ha raggiunto un peso limite: la principessa del Galles pesa solo 43 kili. La sua eccessiva magrezza sta facendo preoccupare i sudditi e gli abitanti del palazzo. Tutti temono per la sua salute. Ecco cosa gli sta succedendo.

Kate Middleton sempre più magra

Da quando è diventata principessa del Galles, Kate Middleton è stata travolta da impegni reali e preoccupazioni ulteriori. La moglie di William, inoltre, era molto legata alla dipartita Regina Elisabetta e la sua improvvisa scomparsa sicuramente le ha provocato un’enorme sofferenza.

Ora Kate sta visibilmente poco bene: la principessa è davvero sottopeso, attualmente raggiunge solo 43 kili e ha un aspetto molto fragile. A far preoccupare i sudditi, in pensiero per la sua salute fisica e mentale, è stato uno degli ultimi scatti che la ritraggono molto magra.

43 kili è un peso troppo basso per la nuora di Re Carlo che nelle ultime uscite pubbliche si è mostrata molto provata: viso scarnito, braccia piccolissime e un punto vita davvero minuto.

Inoltre, a destare preoccupazione si sono aggiunte le sue mani, sempre ricoperte di cerotti. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbero utilizzati per coprire i segni dei denti che marcano la pelle durante i presunti attacchi bulimici della ex duchessa.

Tutti si chiedono cosa le stia accadendo. Alcuni riconducono la perdita di peso al nuovo titolo acquisito e tutte le responsabilità che porta con sé, ma nelle ultime ore sono uscite scottanti dichirazioni da persone vicine alla Royal Family che alludono qualcosa di molto più preoccupante.

L’ipotesi più accreditata a corte è che Kate soffra di bulimia. Non sappiamo se è così, ma la repentina e eccessiva perdita di peso sicuramente denotano uno stato fisico molto fragile.

L’ultima indiscrezione arriva da una fonte vicina alla famiglia reale inglese, che ha confermato i problemi alimentari di Kate.

Kate Middleton e l’anoressia

Vi ricordate il libro delle rivelazioni di Harry che sarebbe dovuto uscire a ottobre? Ebbene, nel libro – la cui uscita è stata rimandata a febbraio – il duca dovrebbe parlare proprio dell’anoressia di Kate. Un argomento davvero delicato che potrebbe rivelare un lato della principessa rimasto sconosciuto per tutti questi anni a corte.

Kate, infatti, non ha mai rilasciato dichiarazioni a riguardo, nonostante più volte i giornalisti le abbiano posto la domanda per via del suo fisico troppo esile.

La sua magrezza desta dubbi anche perché la principessa – nei primi anni di fidanzamento con William – è sempre stata tonica e muscolosa con un viso più paffutello, tutto il contrario di adesso.