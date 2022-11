Amici: Lorella Cuccarini lancia un ultimatum, “mi veniva da piangere…” | situazione al limite

Lorella Cuccarini è una coach di canto di Amici, il programma condotto da Maria De Filippi. Soprannominata ironicamente “mamma chioccia” dalla maestra Celentano, la Cuccarini si è contraddistinta per essere molto comprensiva con i suoi allievi.

Nelle ultime settimane però, Niveo, NDG e Cricca stanno attraversando un momento difficile del loro percorso. Tutti e tre i cantanti di Lorella non stanno andando bene e fanno fatica a scalare le classifiche settimanali durante la diretta che va in onda ogni domenica.

Quello che sta soffrendo di più è sicuramente Niveo, che nell’ultima puntata è scoppiato in un pianto di disperazione proprio mentre era al centro dello studio.

Durante l’esibizione l’allievo, infatti, ha fatto diversi errori tecnici arrivando a stonare sia il suo inedito “Scarabocchi” sia la cover di Irama che gli aveva assegnato Rudy Zerbi come compito.

Le parole di Lorella non sono tardate ad arrivare, e – diversamente da come la conosciamo – questa volta è stata molto dura e incisiva nei confronti dell’allievo.

“Bisogna tirare fuori gli attribuiti, anche lavorando quindici ore al giorno. Io questa settimana voglio che ci sia un cambio di mentalità, a partire dal tuo inedito perché oggi mi veniva da piangere”.

L’ultimatum di Lorella

Dopo la puntata di domenica, l’insegnante ha capito e comunciato ai suoi allievi che si è raggiunto un limite e che così non si può più andare avanti. Poi, ha convocato alcuni componenti della sua squadra per fare una comunicazione importante.

L’aggravante è che Niveo in particolare non si apre con Lorella e non le spiega cosa stia accadendo, quali siano le sue difficoltà che vede come insormontabili.

Infatti, secondo le parole dell’allievo, le difficoltà si presentano proprio quando si trova al centro dello studio, forse per la sua giovane età unita alla pressione di essere davanti alle telecamere e un vasto pubblico.

Lorella gli ha detto che deve decidere se restare in cameretta o uscire e fare musica e aprirsi al pubblico, aggiungendo: “Cominciamo a crescere e ad affrontare le difficoltà”.

Non solo, Lorella Cuccarini gli ha dato un ultimatum, esortandolo a sbloccarsi e tornare quello dell’inizio del programma. Niveo le ha promesso che ci proverà e che si impegnerà per non deluderla. Poi ha chiesto alla sua insegnante: “Ti vorrei rivedere in questi giorni per farti ricordare chi sono veramente”.

“Quando sei autentico e vero tu non sbagli mai”, questa la risposta di Lorella Cuccarini, contenta ed emozionata di sapere che l’allievo ha compreso a pieno le sue parole.