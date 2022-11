Lorella Cuccarini su Rudy Zerbi e Arisa: “Ecco chi sono davvero fuori dal programma” | la confessione

In una recente intervista Lorella Cuccarini ha svelato qual è il suo vero rapporto con Rudy Zerbi e Arisa dietro le quinte di Amici 22. Ecco cos’ha detto riguardo i suoi colleghi: le rivelazioni vi lasceranno a bocca aperta.

Lorella Cuccarini, di nuovo professoressa nel programma Amici di Maria De Filippi ha svelato qual è la vera natura del suo rapporto con Rudy Zerbi e Arisa. Dopo un anno senza la cantante, i tre si sono di nuovo riuniti. Ma cosa succede davvero quando i riflettori si spengono?

Star degli anni ’90 e non solo, la Cuccarini è un’icona della televisione italiana. La showgirl è stata scoperta da Pippo Baudo, che l’ha voluta accanto a lui negli anni ’80 in Fantastico 6 e Fantastico 7. La carriera della cantante e ballerina ha preso il volo proprio in quegli anni e non si è più arrestata, trovando il suo massimo splendore negli anni ’90 e nei primi anni 2000.

Il suo volto è apparso in trasmissioni cult come Buona Domenica e Paperissima. Si è distinta anche in numerosi spettacoli a teatro, soprattutto musical. Proprio in questo periodo tornerà nei teatri con lo spettacolo Raperonzolo, dove interpreterà la strega cattiva.

Quest’anno è tornata a essere professoressa nel programma Amici, stavolta di canto (l’anno scorso era infatti insegnante di danza). Contrariamente a ciò che si può pensare, la showgirl è molto tenera coi suoi allievi e quasi protettiva nei loro confronti.

Lorella Cuccarini e il rapporto con Zerbi e Arisa

La showgirl, ballerina e cantante si è sbottonata sul suo rapporto coi colleghi Rudy Zerbi e Arisa. I telespettatori sono abituati a vederli in trasmissione e sanno bene che i tre sono molto diversi tra loro per personalità e opinioni, ma sarebbe interessante capire cosa pensano davvero l’uno dell’altro.

Ebbene, alla fine Lorella Cuccarini ha parlato e ha lasciato tutti di stucco. In una recente intervista ha svelato qual è il suo rapporto coi colleghi, rivelando particolari sconosciuti al grande pubblico e svelando una verità davvero particolare.

La professoressa di canto ha infatti rivelato che, pur essendo sempre pronti a discutere l’uno con l’altro riguardo le performance degli allievi e le scelte tecniche, le piacerebbe approfondire la conoscenza anche al di fuori del programma. I tre infatti non sono riusciti a interagire molto ancora e la showgirl vorrebbe vederli più spesso.

In generale i tre vanno piuttosto d’accordo, ma proprio perché non si conoscono a fondo è difficile per loro avere qualche interazione più “profonda”. Pur vedendosi durante le pause e bevendo qualche caffè insieme, la conoscenza è ancora superficiale e la showgirl vorrebbe invece superare questa barriera.