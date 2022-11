William e Kate: nuovo nido d’amore segreto, ereditata una dimora di lusso: eccola qua

Nuove rivelazioni sulla coppia reale per eccellenza William e Kate Middleton. I due hanno ereditato una dimora lussuosissima da Re Carlo. Scopriamo dove si trova.

La famiglia reale inglese continua a stupire il mondo con nuove indiscrezioni ed incredibili confessioni. Questa volta al centro di alcune rivelazioni c’è la coppia più importante della Royal Family: William e Kate. I due sono sposati da oltre dieci anni ed insieme hanno tre figli: George, Charlotte e Louis.

William e Kate sono sempre più apprezzati dai sudditi inglesi che riconoscono nella coppia una grande capacità di interazione col pubblico oltre che un forte grado di empatia. E’ per la loro semplicità e per i loro sorrisi che il Regno Unito considera William e Kate come i veri eredi della Regina Elisabetta.

Kate è stata più volte associata alla bellezza e alla classe di sua suocera Lady Diana, anche se la Middleton ha sempre portato il massimo rispetto per la figura della principessa Diana, intramontabile punto di riferimento per la monarchia inglese.

A fare da controparte alla coppia William e Kate ci sono Harry e Meghan che difatti si sono dimostrati nel tempo un po’ come le pecore nere della famiglia. A causa di numerose incomprensioni i due hanno deciso, nel gennaio 2020, di abbandonare l’Inghilterra e i doveri reali per trasferirsi in America lontano dalle pressioni della famiglia reali.

I due, però, si sono resi protagonisti più volte di alcune dichiarazioni velenose nei confronti della Royal Family Inglese a dimostrazione di quanto i rapporti siano molto tesi, se non irrecuperabili. Neanche la scomparsa della Regina Elisabetta è stata in grado di allentare le tensioni tra i Reali e dopo i vari giorni di lutto in cui gli Windsor si sono mostrati in pubblico abbastanza uniti, tutto è tornato come prima.

Adesso, sul trono, però, ci sono Re Carlo e la Regina Consorte Camilla che devono far fronte ad una serie di spaccature all’interno della famiglia reale e a vari problemi economici, politici e sociali che affliggono il Regno Unito. Re Carlo si ritrova una grande responsabilità ed è per questo che una volta diventato Re ha lasciato a William e Kate una residenza bellissima per le vacanze. Vediamo nei dettagli.

La dimora di William e Kate

In seguito alla scomparsa della Regina molte proprietà sono passate alle generazioni future. È quello che è successo a William e Kate che hanno ricevuto in dono una dimora stupefacente appartenente prima a Carlo e Camilla i quali, in virtù del loro nuovo ruolo, non possono più occuparsene.

Si tratta di un’abitazione immensa in Galles, luogo molto familiare per Carlo, che potrebbe avere un valore di addirittura 1.2 milioni di sterline. Secondo alcune fonti la casa avrebbe a disposizione per 192 acri, quindi un sacco di verde considerando che la dimora è davvero un luogo perfetto per le vacanze e per i piccoli.

Immaginiamo la felicità di Charlotte, George e Louise di giocare in una casa così grande e ricca di possibilità di divertimento!