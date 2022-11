Re Carlo III (di cuori) spunta la nuova amante: Camilla è sconvolta | terremoto a Buckingham Palace

Ebbene si, a Camilla Parker Bowls, l’attuale Regina consorte, è toccata la stessa “posizione” di Diana. Carlo III di Inghilterra è stato un vero Re di cuori.

È risaputo che Carlo d’Inghilterra ha sempre avuto un debole per le belle donne e la fedeltà non sembra essere tra le sue virtù più apprezzate. La sua vita sentimentale ha sempre tenuto banco e destato scalpore su tutti i tabloid inglesi ma anche sulle pagine della stampa rosa e sui rotocalchi di tutto il mondo.

D’altronde la stessa Regina consorte Camilla, prima di diventare tale, è stata la sua amante storica, ai tempi dell’infelice matrimonio con l’amatissima principessa del Galles Diana Spencer. Diana, che non ha mai potuto soffrire il suo matrimonio “un po’ troppo affollato”, come lei stessa dichiarò in un una celebre intervista.

All’epoca Carlo tradì Diana proprio con Camilla. Entrambi ufficialmente sposati, non hanno mai fatto mistero della loro travolgente passione e del loro amore incrollabile, tanto da superare qualsiasi cosa, anche il tempo e la disapprovazione della Regina Elisabetta.

La loro storia inizia nel lontano 1970: dopo anni di relazione clandestina, nel 2005 arrivò il matrimonio e la borghese Camilla Rosemary Shand, poi Camilla Parker Bowles, ritenuta da tutti la “rovina famiglie” è divenuta Camilla la Regina consorte di Re Carlo III.

Finalmente riconosciuta e approvata anche da Elisabetta quando nel discorso per il Giubileo di Platino ha detto: “Quando mio figlio Carlo diventerà re, so che darete a lui e a sua moglie Camilla, lo stesso sostegno che avete dato a me. È il mio sincero desiderio che, quando arriverà il momento, Camilla venga riconosciuta come Regina consorte mentre prosegue il suo fedele servizio”.

Tra Carlo e Camilla è stato amore a prima vista: si conobbero a una partita di polo, un campo classico per l’aristocrazia e nobiltà inglese. Galeotto fu il racconto dell’amore della bisnonna di Camilla, Alice Keppel, nobildonna scozzese, che era stata la confidente ma soprattutto l’amante di Edoardo VII, il bisnonno di lui.

Ma un nuovo titolo si aggiunge a quelli del neo Re d’Inghilterra: Carlo III Rubacuori potremmo chiamarlo stanti le recenti indiscrezioni che lo vedono protagonista di una nuova pruriginosa e misteriosa vicenda, che di rosso passione ha il colore.

Direttamente dagli archivi della casa reale arriva una rivelazione shock. Camilla è sconvolta.

Non sarebbe stata l’unica amante di Carlo

Spunta infatti il nome di un’altra donna, piuttosto nota: Eva Maria O’Neill, la suocera della principessa Maddalena di Svezia, la madre di Christopher O’Neill, già divorziata tre volte e sposata quattro.

Sembrerebbe che la fiamma della passione si sia accesa un paio di anni prima del matrimonio con Camilla.

L’occasione che fece Carlo “ladro”? Una serata di beneficienza a Salisburgo alla quale, ironia della sorte partecipava anche Camilla.