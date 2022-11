Re Carlo III revoca titoli reali: da Buckingham Palace venti di tempesta

Dopo la morte di sua madre, l’indimenticabile Elisabetta II, l una donna che ha fatto la storia, una regina amata da tutti i sudditi e da gran parte del resto del mondo, Carlo III è il neo Re d’Inghilterra e dopo le esequie della cara madre e ben 60 anni di preparazione ha iniziato a fare i conti con le responsabilità e gli impegni che la corona d’Inghilterra porta con se.

E infatti nel giro di un paio di mesi ha già preso alcune importanti decisioni per il futuro del suo paese.

Ed è dal ventre di Buckingham Palace che giungono le voci di una precoce stanchezza del nuovo Re, appesantito dalla pressione mediatica, dagli incarichi della corona e sembrerebbe anche da una insufficienza cardiaca che lo ha spinto a chiedere il supporto di altri membri della famiglia per far fronte a tutti gli impegni e alle pressanti aspettative del paese e del mondo intero.

Nuove nubi si addensano all’orizzonte della Royal family più chiacchierata del 20esimo e 21esimo secolo.

Carlo e Camilla, finalmente Regina consorte, avrebbero chiesto al principe di Galles, William e alla nuora Kate una mano di supporto a gestire la comunicazione con la stampa e un gran corollario di attività legate alla corona.

Si tratterebbe di un vero e proprio apprendistato a tutti gli effetti per William e Kate, che ricordiamolo, sono in pole position ad assurgere a sovrani del regno. Sì perché secondo diversi esperti di successione reale, Carlo potrebbe decidere di abdicare in favore del figlio primogenito tagliando sui tempi del “passaggio” di corona.

Figlio che al momento si rivela essere l’unico dei due ad essere in buoni rapporti col padre, a seguito delle boutade sensazionalistiche del principe Harry e della moglie Meghan Markle verso la famiglia Windsor.

Ma non un’altra notizia sta facendo il giro dell’Inghilterra e non solo. Il tanto chiacchierato libro autobiografico del principe Harry, che secondo alcuni si dovrebbe intitolare Spare (che significa “ruota di scorta”) sarebbe dovuto uscire proprio in questi giorni e secondo i più informati conterrebbe delle rivelazioni inedite sul suo rapporto con il resto della Royal Family.

Rinviato a dopo la morte della nonna “Lilibeth” su questo libro aleggia il mistero. È stato uno stop richiesto della casa editrice per modificare alcuni contenuti troppo scabrosi, oppure è stato lo stesso Harry ha voler modificare alcuni capitoli che avrebbero potuto creare nuovi attriti con la sua famiglia, oltre quelli che nel tempo le rivelazioni di Meghan, hanno già creato; oppure che abbia introdotto delle nuove informazioni a seguito delle ultime vicende accadute tra la morte della Sovrana e i suoi funerali, cui Meghan è stata “gentilmente” invitata a non presenziare in qualità di persona non gradita?

Queste però sono solo informazioni trapelate da un insider di Buckingham Palace e per ora non sembrano aver avuto conferma ma c’è dell’altro, ben più scottante: prima di prendere altre decisioni Carlo III potrebbe togliere il titolo reale ad alcuni appartenenti alla sua famiglia.

In questi giorni si è parlato infatti della decisione di Re Carlo III di revocare i titoli di Altezza Reale ad Archie e Lilibet ,i figli di Harry e Meghan. Che i nipotini reali possano pagare per gli attriti dei genitori, lo scapestrato Harry e la moglie Meghan?

Per ora non si può ancora dire nulla al riguardo ma Carlo III è pronto a revocare anche al figlio e alla nuora il titolo di duca e duchessa di Sussex se il famigerato libro fosse dato alle stampe, insieme alle sue scottanti rivelazioni.