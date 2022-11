Angela Sozio: dalle stelle alle stalle. Ecco come si è ridotta dopo il GF

Angela Sozio, la rossa fiammante del Grande Fratello 3, dopo il successo dato dal padre di tutti i reality, ha fatto carriera nel mondo dello spettacolo.

Da diversi talk show, è diventata la prima giurata de La pupa e il secchione e poi addirittura conduttrice del Saturday night live su Italia 1 nel 2011. Ma oggi che fine ha fatto? Che cosa sta facendo oggi e come è diventata?

Impossibile passare inosservata con quegli occhioni verdi e la fulva chioma: Angela è riuscita a conquistare il pubblico televisivo italiano per poi sparire nel nulla. La bella rossa, dai ricci birichini non si aggiudicò la vittoria del GF 3, ma fin dal suo ingresso all’interno della Casa più spiata d’Italia, è stato chiaro di che pasta era fatta. Ma che fine ha fatto oggi?

Fin da subito si era fatta notare diventando in breve tempo un vero e proprio personaggio, distinguendosi oltre che per la bellezza anche per la spumeggiante simpatia e non solo. Una nota di colore rosa aveva dipinto la Casa grazie a quello che poi si rivelò essere ben più di un flirt tra la gieffina di fuoco e l’ex concorrente Fedro Francioni.

All’epoca dell’addio, conclusa l’esperienza al gioco, fu proprio Fedro a lanciarsi in rivelazioni shock sul conto di Angela. L’uomo avrebbe detto che si era trattato, in buona sostanza, di una circostanza eccezionale e che fuori da quell’ambiente con la rossa non avrebbe preso nemmeno un caffè.

E così la bella rossa tornò con un suo storico vecchio amore.

La Sozio ha provato anche ad intraprendere una carriera politica con Forza Italia, ma alcune foto che la ritraevano, a Villa Certosa, in Costa Smeralda, sulle ginocchia di Silvio Berlusconi ne ha impedito l’ascesa; dopo la sfuriata dell’allora moglie dell’ex-premier, Veronica Lario, la Sozio sarebbe stata allontanata dal partito, rimanendo poi lontana anche dal mondo dello spettacolo.

Questi scatti compromisero definitivamente infatti la sua carriera televisiva, ormai intrecciata a scandali politici a gogò e coinvolgimenti diretti in alcuni processi legali. In una passata intervista Angela dichiarò che la sua immagine, uscita dagli scatti, era oggetto del reato di ricettazione e che lei si riteneva persona offesa.

La showgirl si era difesa sostenendo che non era la prima volta che incontrava il politico e che era stata invitata a Villa Certosa per parlare di un progetto per includere i ragazzi nel partito di Forza Italia.

Ma che fine ha fatto? nel 2009 si è candidata per le Europee a Strasburgo per conto del Pdl ricevendo forti critiche. Oggi è completamente scomparsa dai radar. Non ci sono notizie riguardo la sua vita e, a quanto sembra, non ha neppure alcun profilo social.