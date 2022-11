Floriana Secondi: “dopo l’Isola il mio compagno mi ha fatta nera”. Confessione pesante

Un faccino paffuto, il nasino “a patata”, un sorriso inconfondibile. Una vera e propria forza della natura che ha partecipato a noti reality targati Mediaset: GF 2003 e Isola dei Famosi. Stiamo parlando di Floriana Secondi.

Nata a Roma, classe 1977, è assurta agli onori della cronaca proprio grazie all’esperienza nella Casa più spiata d’Italia. La nostra Floriana infatti entra come barista ed esce dalla casa come regina e dopo la vittoria del GF nel 2003, è stata spesso ospite di alcuni programmi televisivi e anche negli ultimi anni non sono mancate le sue apparizioni in TV.

A marzo di quest’anno approda come naufraga sull’Isola dei Famosi, il reality condotto da Ilary Blasi, inizialmente in coppia con Antonio Zequila e aggiunge pepe movimentando le giornate con litigi e battute sagaci, proprio come 19 anni fa al GF.

Ma chi è davvero Floriana? Delle sue origini sappiamo che la sua infanzia è stata molto difficile: la separazione dei suoi genitori è stata un duro colpo insieme alla tossicodipendenza della madre.

Finita in collegio viene cresciuta dalle suore insieme al fratello Enrico e alla sorellina Eleonora e la vittoria del GF è il suo momento di riscatto. Un matrimonio alle spalle, con Mirko Fantini ha un figlio, il suo vero amore della vita: Domiziano.

E oggi? Ad oggi l’ex gieffina è felicemente fidanzata con Angelo, intellettuale e architetto, e da opinionista dei programmi di Barbara D’Urso come Pomeriggio Cinque e Domenica Live ad imprenditrice, è tornata recentemente a far parlare di sé sul piccolo schermo.

Floriana Secondi, dopo l’avventura all’Isola dei Famosi fatta di alti e bassi è tornata a casa: si è svelata a Verissimo e ha raccontato di aver fatto i conti con il figlio e il compagno: entrambi si sono arrabbiati con lei per l’atteggiamento avuto nei confronti del programma dal quale è stata eliminata dopo solo 25 giorni e perché si sarebbero aspettati un percorso totalmente diverso:

“Mio figlio non mi ha parlata per alcuni giorni, ci è rimasto male, anche il mio compagno. Ho fatto i conti a casa, mi hanno criticato. Mio figlio è il mio giudice, è il mio opposto, il mio alter ego. Mi ha detto che potevo fare meglio, il mio compagno mi ha fatta nera”.

Nel salotto di Silvia Toffanin ha detto: “Le persone che guardano l’Isola non sanno che è un reality tosto, il conto più difficile è la noia. Ho fatto tanto, ho pescato, ho fatto la guardia, ho fatto la boscaiola. Mi aspettavo che si vedessero queste cose in puntata, volevo essere celebrata. Ho imparato e capito i miei sbagli, mi sono persa sull’Isola, preoccupata troppo dell’atteggiamento degli altri e ho perso l’obiettivo. A 44 anni speravo di riuscire a gestire queste situazioni”.