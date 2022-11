Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano: la reazione di Belen lascia tutti senza parole

Finalmente è arrivata la proposta: Ignazio Moser ha chiesto a Cecilia Rodriguez di sposarlo e lei ha detto di sì! Immediata la reazione dei fan della coppia e anche di Belen, sorella della futura sposa.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez convoleranno a nozze: lo hanno annunciato i due con dei post sui rispettivi account Instagram. Tanti i messaggi di felicitazioni ricevuti dalla coppia, che ora si sta godendo la gioia del momento e presto comincerà a occuparsi dei preparativi.

I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello VIP e si sono trovati fin da subito. Ignazio e Cecilia hanno legato sin dall’inizio e si sono ben presto resi conto che tra di loro stava nascendo qualcosa di più di una semplice amicizia. Al tempo Cecilia era fidanzata con Francesco Monte, che lasciò proprio per tentare la sorte con Ignazio.

Alla fine tra i due è andata alla perfezione: la coppia è andata a convivere a Cinecittà ed entrambi si sono resi conto di aver trovato il compagno di vita perfetto. I due sono molto attivi sui social e condividono spesso le esperienze e le vacanze che fanno insieme. Per questo sono diventati una delle coppie più amate di Instagram, con un nutrito seguito.

Ora è arrivata la notizia che tutti i fan aspettavano da tempo: Cecilia e Ignazio convoleranno finalmente a nozze. I follower sono entusiasti e non vedono l’ora di scoprire qualcosa di più.

Cecilia Rodriguez si sposa: la reazione di Belen

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono pronti a iniziare una nuova, bellissima avventura. Dopo tanti anni insieme anche per loro è arrivato il momento di convolare a nozze. La proposta è stata molto romantica: nel video condiviso su Instagram si vedono candele e scorci bellissimi degni di un evento del genere.

“E… ha detto di sì! Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita” ha scritto Ignazio nel post su Instagram, mostrando anche la mano di Cecilia con il bellissimo anello al dito. I fan hanno riempito il ragazzo di complimenti e congratulazioni, dimostrandosi molto felici per questa bella notizia.

Anche Belen ha commentato il video: “Auguri ragazzi, sono tanto felice per voi… Evitate di farlo a luglio che si crepa! Io voglio essere la testimone e lanciare i petali“ ha scritto. Un messaggio molto dolce che rivela il bel rapporto tra Belen e sua sorella: le due sono sempre state molto unite.

Dove sarà celebrato il matrimonio e dove festeggeranno i due sposi? Ancora è tutto un segreto, ma nei prossimi mesi si saprà di certo qualcosa in più.