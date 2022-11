Grave lutto per un concorrente del GF Vip: l’annuncio è straziante lui è distrutto

Un ex concorrente del Grande Fratello fa un annuncio straziante che lascia tutti senza parole. Un suo stretto familiare è scomparso ed il messaggio è commovente.

Un personaggio abbastanza noto dello spettacolo grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip ha subito una perdita difficilissima. Il ragazzo è stato un protagonista della quinta edizione del reality noto soprattutto per la sua storia d’amore nata nel programma con Rosalinda Cannavò.

Si tratta di Andrea Zenga, figlio del celebre portiere Walter Zenga con il quale non ha mai nascosto un rapporto molto problematico. Adesso, però, a far discutere è il suo triste e forte messaggio lasciato sui social per commemorare il parente scomparso.

Stiamo parlando di sua nonna materna Gianna, figura alla quale Andrea era estremamente legato e che amava nel profondo. Ecco le sue parole social.

Il messaggio di Andrea Zenga

Zenga ha dedicato un post commovente a sua nonna per onorare la sua vita ricca di amore. Ecco cosa ha scritto: “Ciao Nonna, continua a splendere da lassù, ti voglio bene!”

La scritta è stata accompagnata da una foto di sua madre Roberta in compagnia della nonna Gianna, un’immagine che ha davvero emozionato tutti i suoi followers. Ad aggiungersi al cordoglio social è subito arrivata Rosalinda Cannavò, sua fidanzata da un paio di anni. L’attrice ha scritto: “Ciao nonna Gianna. Ho avuto il piacere di conoscerti, avrei voluto vederti di più. Rimarrai nel mio cuore. Tanta forza a nonno. So che, dall’altra parte, sarai un angelo che veglierà su tutti i suoi affetti”.

Rosalinda ha voluto ricordare la nonna di Andrea Zenga anche con un’altra storia Instagram in cui ha scritto: “Li con te. Sempre… nei momenti belli e quelli più difficili. Per essere l’uno la forza dell’altro”.

Un evento davvero triste che ha colpito la famiglia di Zenga già sotto i riflettori per i rapporti con Walter e per un episodio in particolare che ha coinvolto il fratello Jacopo.

Malgrado i bellissimi rapporti tra Jacopo e Andrea, il fratello maggiore dell’ex gieffino ha deciso di sposarsi in gran segreto con la sua compagna di molti anni Marina Crialesi senza invitare nessun membro della famiglia né tantomeno Andrea e la sua compagna Rosalinda.

Poco importa, tra i due sembra che non ci sia maretta e Andrea nonostante le difficoltà cerca di godersi a pieno la relazione con Rosalinda che procede veramente a gonfie vele. Ora impegnata nel programma Tale e Quale Show, la Cannavò può contare sul supporto incondizionato del suo fidanzato Andrea.