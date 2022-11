Emanuele Filiberto, la moglie è al limite: “Altro che favola”, dichiarazioni shock

La moglie di Emanuele Filiberto ha deciso di dire la sua su una questione personale. Le sue dichiarazioni hanno lasciato tutti a bocca aperta: la donna si è aperta sul suo rapporto col marito e sulla situazione del loro matrimonio.

Clotilde Courau, attrice francese e moglie di Emanuele Filiberto, è arrivata al limite della sopportazione. Per questo motivo ha deciso di esternare i suoi pensieri sul marito e sul suo matrimonio, sperando di mettere a tacere alcune voci insistenti che hanno provato a sminuirla.

Clotilde Courau è un’attrice molto conosciuta nel mondo dello spettacolo. È legata in matrimonio ad Emanuele Filiberto dal 2003: i due si sono sposati a Roma e sono insieme da quasi 20 anni. La coppia ha due figlie: Vittoria, nata nel 2003, e Luisa, nata nel 2006.

L’attrice è nata nel 1969 e ha vissuto la sua infanzia tra l’Egitto e la Repubblica del Benin. Nonostante avesse iniziato gli studi, a 16 li ha abbandonati per seguire la sua passione più grande: recitare in teatro. Il suo debutto risale al 1989, quando esordì con la compagnia di Francis Huster.

In seguito, nel 1990, l’attrice è arrivata anche sul grande schermo recitando in Le petit Criminel. La sua performance l’ha resa tra le attrici più conosciute del tempo e ha dato il via a una carriera piena di successi. Sono molti i registi e gli attori che acclamano le sue doti nella recitazione.

Emanuele Filiberto: Clotilde dice la sua

Clotilde Courau non la manda certo a dire e risponde per le rime a chi la importuna. L’attrice ha risposto ad alcune frasi indirizzate a lei mettendo nero su bianco la sua opinione riguardo il suo matrimonio con Emanuele Filiberto.

“Non voglio essere ridotta alla moglie di…” ha detto durante un’intervista. Molti infatti non la conoscono per la sua carriera di attrice ma soltanto per via del suo matrimonio col membro della casa dei Savoia. Il suo percorso nel mondo del cinema è stato colmo di fatica e soddisfazioni e la donna non vuole che la sua carriera rimanga oscurata.

Ha poi aggiunto che lei e il marito si amano molto, come aveva già detto nel 2013 in seguito a un presunto tradimento di lui, poi smentito. “Amo profondamente Emanuele Filiberto, ma la vita non è una favola” ha raccontato mentre spiegava che lei e il marito vivono separati.

L’attrice vive infatti a Parigi mentre il Savoia, essendo impegnato in varie parti d’Italia, non ha un posto fisso e torna da lei nei momenti in cui non ha impegni. La coppia ha trovato un equilibrio nella lontananza e vive serenamente.