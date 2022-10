Emanuele Filiberto, avete mai visto casa sua? È da sogno

Ecco le immagini di una delle case più belle di Emanuele Filiberto erede della famiglia Savoia e celebre personaggio televisivo.

Il nipote di Umberto II di Savoia, Emanuele Filiberto, è diventato un famoso personaggio della televisione italiana grazie alla partecipazione a programmi di grande successo. Emanuele è ovviamente anche un principe oltre che un padre di famiglia e marito della grande attrice francese Clotilde Courau.

L’uomo è nato e cresciuto in Svizzera a causa dell’esilio imposto nel dopoguerra agli eredi maschi della famiglia Savoia ed è per questo che per molto tempo non è potuto entrare legalmente in Italia. Una volta terminato il veto, Emanuele è tornato nel suo paese d’origine dove ha iniziato una carriera nello spettacolo. Il principe dividendosi tra Francia, Svizzera e Italia ha tante case sparse in giro, tutte incredibilmente lussuose.

Una in particolare sembra essere quella prediletta da Filiberto e sarebbe la casa a Ginevra, luogo estremamente elegante ed adibito a spazio chic. Filiberto seppur risieda nel Principato di Monaco adora passare il tempo nella villa a Ginevra soprattuto quando è in compagnia delle sue due figlie Vittoria, nata nel 2003, e Luisa, nata nel 2006.

Ecco che vengono pubblicate le immagini di questa bellissima dimora a Ginevra che racconta bene lo stile dei Savoia.

Le foto della villa a Ginevra

La casa di Filiberto a Ginevra è davvero una chicca del design grazie ad un interno che riesce a combinare modernità e tradizione. Immersa completamente nel verde, la casa di Emanuele contiene moltissime opere d’arte oltre che tanti cimeli di famiglia che danno un tocco di regalità ad uno stile molto asciutto. Le pareti bianche contrastano con mobili e divani più colorati per un risultato davvero sorprendente.

L’abitazione ha una bellissima piscina all’aperto ed una vista mozzafiato sul lago. Al suo interno è possibile notare anche numerose piante le quali adornano lo spazio con grande raffinatezza ma allo stesso tempo lo rendono originale e selvaggio.

Ci sono, inoltre, intere stanze dedicate ad imponenti candelabri, oggetti di grande valore e quadri autentici di artisti affermati. Il tavolo di una delle stanze presenta oggetti fatiscenti come una zuppiera e lussuose miniature che dimostrano come la famiglia Savoia non abbia badato a spese.

La carriera di Emanuele Filiberto

Costretto all’esilio Emanuele compare per la prima volta in televisione nel 1995 come inviato a distanza del programma Quelli che il calcio. In seguito al suo ritorno in Italia Emanuele si è dedicato molto alla carriera nel piccolo schermo partecipando a show come Il ballo delle debuttanti, Ballando con le stelle, Miss Italia, I Raccomandati, Ricchi di energia, Pechino Express, Notti sul ghiacco e molti altri ancora.

Adesso la sua fama è inevitabilemente associata al programma Amici di Maria De Filippi all’interno del quale per due anni di seguito ha ricoperto il ruolo di giudice durante il serale insieme a personalità del calibro di Stefano De Martino, Stash e Sabrina Ferilli.

E’ ancora un po’ presto per scoprire se anche quest’anno Maria abbia previsto un ruolo per il principe all’interno del format ma sicuramente non vediamo l’ora di scoprire ulteriori dettagli a riguardo. Intanto, però, godiamoci le foto della sua meravigliosa dimora. Voi che ne pensate?