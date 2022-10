Chanel Totti, la pesantissima frecciatina a Noemi Bocchi: Parole che non si dimenticano facilmente

Da mesi in corso una guerra mediatica tra Ilary Blasi e Francesco Totti e ora ci vanno di mezzo anche i figli che dicono la loro. A parlare questa volta è stata la primogenita Chanel, che attraverso il suo profilo social ha mandato una pesante frecciatina alla nuova fidanzata del padre, Noemi Bocchi.

Si sa la separazione tra Ilary e Totti è stata a tutto tranne che privata. Da mesi ormai in corso una guerra mediatica che vede al centro l’ex capitano della Roma e la conduttrice dell’Isola dei Famosi, sempre più accaniti l’uno contro l’altra.

Eppure, hanno sempre dichiarato che la loro priorità era tutelare i figli. Inevitabilmente i loro tre figli ci sono andati di mezzo e probabilmente ne soffriranno anche…

La più grande dei tre, chanel Totti, è una bellissima ragazza molto attiva sui suoi profili social dove ogni giorno racconta cosa fa nelle giornate pezzi della sua vita e si svela il pubblico che la segue molto appassionatamente.

E così, Chanel Totti, forse involontariamente, si è lasciata andare ad una frase sul suo profilo Tik Tok che ha lasciato tutti a bocca aperta. Infatti, secondo l’opinione di molti, si tratta di una vera propria frecciatina alla nuova fidanzata del papà, Noemi Bocchi.

La frase pronunciata da Chanel fa riferimento a delle sue caratteristiche fisiche e forse è stata detta per prendere le difese di sua mamma Ilary, che non ha ancora fatto sentire la sua versione dei fatti pubblicamente se non attraverso, anche lei, frecciatine sui social. Ma cosa ha detto Chanel riferendosi a Noemi?

Durante una diretta sul suo profilo social, Noemi era in compagnia di una sua amica e parlavano del più del meno. Hanno affrontato il discorso ragazzo ideale e Chanel ha descritto qual è il suo: robusto, alto e con occhi scuri, una descrizione molto diversa da quella del padre.

Sempre parlando di bellezze ideali poi, Chanel avrebbe tirato una frecciatina a Noemi. “Le bionde vincono mille a zero”, ha affermato con prepotenza.

Secondo l’opinione di molti la frase è stata una difesa nei confronti della madre che, come lei, è bionda naturale al contrario di Noemi Bocchi, l’attuale fidanzata di Totti. Infatti, come si può notare dalla foto in calce, Noemi ha un colore di capelli naturale decisamente più scuro del biondo.

Non si sa se la frecciatina era rivolta esclusivamente a lei, quello che è certo è che Chanel come la mamma non ha peli sulla lingua e non si nasconderebbe dietro un dito.