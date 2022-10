Re Carlo lo manda via: valigie pronte fuori la porta

Re Carlo è inamovibile sulla sua scelta: lo ha cacciato fuori dalla casa reale e non potrà più prendere parte alla vita della famiglia. William è sconvolto e arrabbiato col padre.

La decisione è stata presa e Re Carlo non è mai stato così inamovibile. Un pezzo fondamentale della famiglia reale se n’è andato per sempre dal palazzo dopo una brutta litigata. Ormai non si torna più indietro. William, però, è rimasto sconvolto dall’addio.

Dopo la morte della regina Elisabetta le questioni si sono fatte sempre più spinose. Ora che Carlo ha tutti i riflettori puntati deve fare attenzione a ogni sua mossa ed essere abile nel gestire gli scoop e le indiscrezioni sulla sua famiglia. Una buona parte del popolo lo ha accolto calorosamente, ma altri non sono ancora convinti delle sue capacità.

D’altronde l’eredità che ha lasciato la regina è molto importante: il suo regno è stato tra i più longevi al mondo, secondo solo a quello del Re Sole. Elisabetta è stata protagonista di molti eventi storici che hanno avuto risonanza in tutto il mondo, e le sue abilità non sono certo semplici da eguagliare.

Re Carlo, la decisione drammatica

Re Carlo si è dimostrato fin da subito inflessibile su molte cose. Molti, per esempio, speravano che con lui si potessero appianare le divergenze tra la famiglia e Harry, ma il nuovo re ha seguito le idee di sua madre e ha augurato una buona vita a suo figlio e Meghan lontano dal palazzo reale.

Non è la prima volta che Carlo si dimostra intransigente: nel 2017 aveva cacciato dalla famiglia il segretario privato della defunta Elisabetta II. Christopher Geidt, questo il suo nome, era un uomo molto amato a palazzo, in particolare da William che lo considerava il suo mentore.

Geidt era una persona molto intelligente e saggia e aiutava la regina nelle sue decisioni. Molti sostengono che avrebbe potuto aiutare a risanare i rapporti con Harry e Meghan, ma purtroppo non ne ha avuto la facoltà. William è rimasto sconvolto da questa scelta e si è opposto con tutte le sue forze, ma non c’è stato niente da fare.

Valentine Low, giornalista molto vicina alla vita dei reali, ha svelato che il futuro re era furioso quando ha saputo della notizia: “William era arrabbiato. Era preoccupato per il modo in cui veniva gestito e il modo in cui Cristopher era stato trattato”.

Carlo lo aveva licenziato dopo che Geidt aveva litigato con lui e suo fratello, il principe Andrea. Le divergenze di pensiero erano troppo forti e il segretario è stato sollevato dai suoi incarichi.