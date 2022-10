Non avete idea di che fine abbia fatto Eddy Martens, l’ex di Antonella Clerici: Ecco come si è ridotto

Eddy Martens è l’ex di Antonella Clerici, l’uomo per cui perse la testa alcune estati fa in vacanza e con cui ha avuto una bambina.

La loro storia d’amore che sembrava un’avventura estiva ma il cui frutto è stato una figlia fece parlare il web e il gossip rosa si scatenò. In seguito la coppia è scoppiata ma nel frattempo che fine ha fatto Eddy?

Attualmente Antonella Clerici ha un altro compagno che sembra essere l’uomo della sua vita, ma prima di conoscere l’uomo con cui sta adesso ha avuto un’appassionata storia d’amore con Eddy Martens dal quale ha avuto una bambina. Ma che fine ha fatto Eddy nel frattempo?

Era il 2007 e Antonella Clerici e Eddy Martens si conobbero in Marocco dove lei si trovava in vacanza e lui faceva l’animatore turistico. Come spesso capita galeotto fu il villaggio turistico e tra loro scoppiò un amore che inizialmente poteva sembrare la classica storia estiva, invece la relazione andò avanti per un po’, diversi anni, il cui frutto è stato Maelle.

La storia d’amore si è conclusa nel 2016 pacificamente e ciascuno prese la sua strada, di lei sappiamo tutto, è una delle conduttrici di punta di Rai 1, attualmente in onda con il programma È sempre mezzogiorno, che riprende la scia di La prova del cuoco, di cui è stata la regina indiscussa per anni, fino alla breve incursione di Elisa Isoardi. Intorno a questa sostituzione a suo tempo ci furono anche delle polemiche.

Ma Eddy Martens invece che fine ha fatto? Ecco cosa sappiamo.

Cosa è successo a Eddy Martens

La coppia Clerici – Martens ha fatto molto parlare di sé sulle pagine di cronaca rosa ma dopo un po’ la notizia si è sgonfiata, così come la loro storia d’amore che si è conclusa 6 anni fa. Martens era di fatto il Toy boy della situazione con i suoi 15 anni di meno anche se questa differenza di età per loro non era un problema dal momento che la storia è durata ben nove anni, per essere cominciata come storia estiva, Eddy si è perfino trasferito in Italia.

A suo tempo Antonella Clerici non fece mistero di questa storia d’amore e, anzi, ne parlò ai giornali in prima persona, era felice e lo mostrava senza riserve. Forse qualcuno ricorderà anche la partecipazione di Eddy a una puntata di La prova del cuoco.

La storia si concluse pacificamente e in seguito Antonella Clerici incontrò l’uomo della sua vita, Vittorio Garrone e nel frattempo Eddy ha lasciato l’Italia e si è trasferito in Belgio. Quello che era un giovane animatore di villaggio turistico oggi è un uomo totalmente diverso. Di recente l’uomo ha dichiarato che la relazione con Antonella Clerici è stata qualcosa la cui conclusione è stata complessa, insomma la sofferenza non è mancata.

Si sa che dopo una caduta ci si rialza in piedi e si va avanti e oggi l’uomo è diventato un imprenditore di successo nel settore del Barber Shop.