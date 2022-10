Antonella Clerici senza controllo, lo ha fatto davanti a tutti: Scoppia il caos

Antonella Clerici non si mantiene. Così la conduttrice televisiva ha fatto qualcosa senza alcun imbarazzo e l’ha vista tutto il Paese. Una confessione sorprendente che nessuno si sarebbe mai aspettato. Ecco cosa è successo.

Antonella Clerici è una delle presentatrici Tv più amate, una celebrità che ha esordito con i programmi sportivi per poi passare al programma che l’ha resa iconica su Rai 1: La prova del cuoco.

Tra le conduttrici con maggiore personalità, in questi anni ha convinto l’opinione pubblica, riuscendo a guadagnarsi la fiducia di tantissime persone che ogni giorno seguono il suo attuale format È sempre mezzogiorno, programma mattutino di fascia quotidiana seguito innanzitutto dai fedelissimi che hanno sempre guardato volentieri i suoi programmi.

Il carisma di Antonella Clerici è sempre stato una delle caratteristiche della presentatrice che ha sempre dimostrato carattere anche in periodi difficili durante i quali ha deciso di prendersi del tempo dal suo lavoro per stare vicino alla propria famiglia.

Altri programmi nei quali ha presentato oppure co-presentato sono stati il Festival di Sanremo 2005, Il treno dei desideri, Ti lascio una canzone, il Festival di Sanremo 2010, il remake di Portobello, lo Zecchino d’Oro 2019.

Alcuni giorni fa la conduttrice ha informato i suoi genitori di aver preso il covid, che sta ancora circolando e in questo periodo di cambio di stagione evidentemente circola ancora più velocemente. La notizia si è diffusa anche tra i suoi fan che le hanno augurato una pronta guarigione e mandato messaggi super positivi.

Proprio in questi giorni da parte di Antonella Clerici è arrivata una confessione totalmente inaspettata che ha scioccato tutti: lo ha fatto senza alcun imbarazzo davanti a tutti. Ecco di cosa si tratta.

Antonella Clerici lo ha fatto per davvero

Antonella Clerici ormai non si mantiene più ed esprime senza alcuna remora tutto e in pubblico. L’argomento in questione è la menopausa e la conduttrice ha svelato senza imbarazzo qualcosa che la riguarda e lo ha fatto pubblicamente.

In una recente intervista ha, infatti, raccontato dei problemi che sta affrontando a causa della menopausa, una fase molto delicata nella vita di ogni donna e di cui si parla sempre poco, insieme a diversi altri tabù che riguardano il mondo femminile. La conduttrice, infatti, ha detto riuscire a parlare senza imbarazzo di questo problema e, senz’altro così facendo si fa portavoce di molte donne che come lei vivono gli stessi disagi:

“Improvvisamente ero diventata spessa, non grassa, spessa. la pelle era diversa e non era una questione di peso o ritenzione idrica: ero proprio grossa. i vestiti non mi entravano più e le costumiste erano costrette a cercare ogni giorno l’abito più giusto per me. non è stato semplice fare i conti con questa nuova fisicità soggetta per di più al giudizio di milioni di persone”.

Antonella Clerici ha affrontato la menopausa malgrado i cambiamenti del suo corpo fossero evidenti. Per altro Antonella Clerici si è fatta portavoce della body positive contro il body shaming facendo da esempio per molte donne che attraverso lei si sono sentite incoraggiate a stare bene con se stesse.

Antonella è inoltre madre di una figlia, Maelle, diventata ormai adolescente che deve fare i conti con il corpo che cambia, quindi in un certo senso entrambe stanno affrontando la stessa cosa.

Insomma Antonella Clerici non si comporta da diva e il suo modo di procedere nella vita è più vicino alle donne “normali” di tante altre donne dello spettacolo. Lei è una di loro con problemi normali e pensieri normali.

Per quanto riguarda il suo lavoro, si parla di nuovi progetti per la conduttrice, staremo a vedere cosa ci riserverà per la nuova stagione televisiva.