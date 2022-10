Lutto Piero Chiambretti, il dolore è immenso: È finita

Piero Chiambretti ha vissuto un anno complesso e a distanza di tempo fatica a superare il dolore. Il ricordo social è un messaggio straziante e i fan sono in allarme.

Piero Chiambretti è un celebre conduttore conosciuto dal pubblico soprattutto per la sua ironia e per la verve che dà ai suoi programmi. L’uomo ha alle spalle una carriera lunghissima ma gli inizi non sono stati per nulla facili. Piero Chiambretti ha fatto tantissima gavetta ed è partito davvero dal nulla.

Piero è stato un disc-jockey di molte discoteche negli anni settanta, anni in cui ha perfezionato le sue abilità artistiche e d’intrattenimento. Inoltre, prima di approdare in televisione Chiambretti ha avuto modo di lavorare per alcune radio fino a quando nel 1982 fa un divertente provino in mutande per la Rai.

Ed è proprio con la Rai che ha stabilito un rapporto duraturo almeno fino al 2003 quando ha lasciato la rete ammiraglia per La7 e successivamente per Mediaset. Attualmente Chiambretti conduce Tiki Taka, programma sportivo dedicato interamente al calcio che con Piero al timone ha assunto un bellissimo velo di ironia.

La vita privata di Piero Chiambretti è stata caratterizzata da alti e bassi. Dopo una lunga relazione con Ingrid Mucitelli, Chiambretti si fidanza con Laviosa dalla quale ha la sua unica figlia Margherita nel 2011. Nel 2016, purtroppo, la coppia si lascia ma per Chiambretti rimane l’amore incondizionato di una figlia.

Per il famoso conduttore questi sono stati anni difficili soprattutto a causa della pandemia. In pieno primo lockdown lui e sua madre sono risultati positivi al covid e purtroppo l’amata madre Felicia è venuta a mancare. Piero ha sempre affermato come la morte di sua mamma, seppur dolorosissima, sia stata la vera motivazione della sua rinascita e grazie a lei è tornato a vivere di nuovo.

Chiambretti, quest’anno, ha sperimentato un’altra dolorosa perdita che, purtroppo, lo sta segnando ancora molto. Il conduttore in segno di ricordo ha lasciato un messaggio social commovente. Si tratta di un lutto che ancora adesso colpisce profondamente Piero.

Il messaggio social di Piero Chiambretti

Nella notte del 10 e dell’11 luglio di questa estate un grosso personaggio per la Rai ha perso la vita: è Angelo Guglielmo. Il direttore di Rai 3 muore all’età di 93 anni lasciando un vuoto incredibile nei colleghi che hanno avuto la possibilità di lavorare con lui.

Ecco le parole di Chiambretti per ricordare l’uomo: “Se ne va Angelo Guglielmi. Un grande intellettuale con cui ho diviso giorni meravigliosi per 30 anni”.

È comprensibile la continua sofferenza di Chiambretti per questa scomparsa: con il direttore ha condiviso molto lavoro e parte della sua bravura la deve anche a lui.