Paolo Bonolis, “È stato dato per defunto…”: fan profondamente scossi dopo la rivelazione

Il conduttore Mediaset confessa qualcosa di molto intenso e i fan sono profondamente scossi. Vediamo meglio i dettagli di questa vicenda.

Bonolis è sicuramente uno dei conduttori più celebri della televisione italiana dotato di una grandissima dialettica e cultura ma capace, allo stesso tempo, di presentare programmi molto popolari e divertenti. I suoi show fanno sempre incetta di ascolti ed insieme a Luca Laurenti, Bonolis forma un sodalizio lavorativo positivo che dura da moltissimi anni.

Paolo Bonolis oltre al successo dei suoi programmi ha una vita amorosa davvero soddisfacente con sua moglie Sonia Bruganelli. I due sono sposati da oltre vent’anni e hanno tre figli insieme. Spesso condividono i loro impegni lavorativi e, almeno fino all’anno scorso, Sonia era la mente produttiva di molti programmi di Bonolis. Nel 2021, però, la donna è stata scelta come nuova opinionista del Grande Fratello insieme ad Adriana Volpe, impegno che credeva durasse per una sola edizione.

In verità, Sonia Bruganelli è stata confermata anche quest’anno solo che al suo fianco c’è Orietta Berti e non più la Volpe. Alfonso Signorini l’ha voluta fortemente e nonostante la titubanza della donna, Sonia ha accettato questa sfida che, ancora una volta, si sta dimostrando vincente.

Anche la Bruganelli ha trovato spazio davanti al piccolo schermo ma è Bonolis che ha alle spalle una lunghissima carriera come conduttore. Tanti i suoi programmi che sono rimasti nei cuori degli spettatori e uno di questi è sicuramente “Ciao Darwin”. Di recente Bonolis ha fatto delle dichiarazioni molto intense riguardo a questo show ed ecco che arriva un colpo forte per i tantissimi fan del programma.

La confessione di Paolo Bonolis

Poalo Bonolis ha recentemente rilasciato un’intervista in cui racconta qualcosa riguardo i suoi show ed in particolare parla di uno davvero molto famoso: Ciao Darwin.

Ciao Darwin è andato in onda per tanti anni ma giunto alla sua nona edizione pare aver chiuso i battenti nel 2019. Da allora non vi è stato traccia del programma e non era chiaro se Ciao Darwin fosse definitivamente terminato. Sull’argomento ha confidato qualcosa in più Paolo Bonolis dando delle spiegazioni anche ai milioni di appassionati di questo divertente programma.

Ecco le sue parole: “Credo che Ciao Darwin prima o poi possa meritare ancora una ribalta. È un prodotto trasversale ad ogni epoca e molto attuale. Ha lo stesso spirito di leggerezza di ‘Avanti un altro’. È un prodotto estremamente complesso che mi costa fatica man mano che vado avanti con gli anni. Che sia stato però dato per defunto è una decisione soggettiva di chi l’ha scritto”.

Insomma, non si tratta di uno stop definitivo di Ciao Darwin ma se Bonolis troverà ancora la voglia e la forza di guidare questa grande macchina lo show potrà sicuramente ritornare. Dopo Avanti un Altro, allora, Bonolis e il suo fidato compagno Luca Laurenti chissà se saranno ancora i protagonisti di numerose serate televisive ricche di intrattenimento.