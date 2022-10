Eros Ramazzotti, la mazzata arriva proprio da Trussardi: “Un po’ genere Al Bano e Romina” 

Tomaso Trussardi all’attacco ancora una volta. Come ricorderete dopo la separazione da Michelle Hunziker erano saltate fuori alcune sue dichiarazioni poco simpatiche riferite alla ex moglie, ma sembra che adesso nel mirino dell’imprenditore di moda vi sia l’altro ex marito di Michelle, Eros Ramazzotti. Ecco cosa ha detto Trussardi.

Il matrimonio fra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker è durato sette anni al termine dei quali il rapporto tra i due si è chiuso evidentemente con un certo rancore dal momento che Trussardi si è lasciato andare ad alcuni commenti non troppo velati sulla ex moglie e adesso sembra che uno di questi commenti sia andato a colpire proprio Eros Ramazzotti, ex marito numero uno di Michelle Hunziker.

La coppia Trussardi – Hunziker si è formata nel 2004 e il rapporto è durato più di dieci anni, i due hanno avuto due figlie, Celeste e Sole e insieme sembravano davvero felici, fino allo scorso inverno quando a gennaio è arrivato il comunicato ufficiale che ne annunciava la separazione. In seguito a questo evento è iniziata una guerra mediatica, soprattutto attraverso i social dove in primo luogo Tomaso Trussardi esprimeva dei commenti non proprio lusinghieri nei confronti della ex moglie.

Eppure una delle sue ultime dichiarazioni di Trussardi era diversa: “La fine di una relazione non è mai bella. Non sono felice, non lo è neppure Michelle, ma è stata una scelta fatta – potrà sembrare strano – per tutelare la famiglia e soprattutto le nostre figlie Sole e Celeste, che meritano di avere due genitori che stanno bene insieme. Oggi, in questa nuova veste, andiamo d’accordo”. Da queste parole non ci si sarebbe mai aspettati di leggere gli attacchi proprio da parte sua verso Michelle.

Trussardi contro Ramazzotti

A quanto si dice fra Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi non c’è mai stata grande simpatia. In una recente intervista è stato chiesto all’imprenditore della celebre casa di moda che ruolo abbia Eros Ramazzotti nella vita di Michelle Hunziker.

La reazione non è piaciuta molto a Trussardi che ha risposto bruscamente: “È il papà di Aurora e ha per questo un ruolo molto importante. So bene che c’è sempre stata una parte di fan che ha sperato nella sua riconciliazione con Michelle, un po’ genere Al Bano e Romina. Oggi so che dice di voler aiutarla a superare le negatività, ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti. Meglio che ognuno stia al suo posto: già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante una intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: ‘A letto con me non rideva’”.

Quanto a Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi torneranno insieme? Non si sa ancora ma di recente come vi abbiamo raccontato Trussardi è stato avvistato sotto il portone della ex moglie e qualcuno ha ipotizzato un ritorno di fiamma anche in relazione a un riavvicinamento dell’uomo con la figlia di Michelle, Aurora. Ma questa cosa sarebbe confermata anche dalla rottura recente di Michelle con Angiolini.

Stando però agli ultimi rumors pare che sia Tomaso a non volerne sapere di lei e a considerare la storia definitivamente chiusa, anche perché ciò che non ha apprezzato è stato il veloce fidanzamento di lei con qualcun altro all’indomani della rottura.