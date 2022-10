Addio Alberto Matano, la notizia che nessuno è pronto a sentire: Tristezza alle stelle

Abbiamo conosciuto Alberto Matano proprio attraverso la Rai, inizialmente il giornalista e conduttore è stato il volto in prima serata del telegiornale ammiraglia, conduttore di grande esperienza e professionalità del Tg1.

Con il tempo Matano ha deciso di lasciare quel ruolo molto istituzionale per dedicarsi a programmi sempre incentrati sulle notizie e l’attualità, ma dal taglio più leggero. Il suo modus operandi però è sempre rimasto fedele alla sua natura da giornalista.

Infatti ha portato una ventata di aria fresca quando si è trovato al timone della fortunata trasmissione La vita in diretta, che ormai lo vede mattatore da anni senza mai perdere un colpo. Alcuni rumers di queste ultime ore però rivelano che Alberto Matano potrebbe decidere di lasciare mamma Rai, che lo ha preso sin da subito sotto la sua ala, per passare alla concorrenza, ovvero a Mediaset, più precisamente su Canale 5.

Alberto Matano lascia la Rai per passare a Mediaset?

Una notizia che ha lasciato il pubblico affezionatissimo, non solo di Alberto Matano ma anche del programma che conduce, con l’amaro in bocca, un addio che nessuno avrebbe voluto sentire, soprattutto perché il programma da lui capitanato ha avuto un grande riscontro tra pubblico e critica.

Infatti prontamente è arrivata la smentita, la notizia che però continuava a circolare su un suo possibile abbandono della Rai per passare a Mediaset ha un retroscena davvero assurdo. Quello che ha fatto scatenare il polverone di notizie è stato un fatto in particolare, Alberto Matano è stato ospite del programma su Canale 5 in seconda serata condotta dal re della televisione italiana Maurizio Costanzo, ovvero il programma che porta il suo nome, il Maurizio Costanzo Show.

Un salotto che è una vera e propria istituzione, un grande successo per gli anni passati della televisione, che ha dato spazio a molti artisti di farsi conoscere, diventando incredibilmente popolari e che adesso ha riaperto il sipario del Parioli a Roma portando sempre interessanti personalità pronte a raccontarsi, dibattere e accendere una discussione interessante.

Nella puntata in cui ha fatto capolino Matano erano presenti anche il Presidente del Torino, di RCS e proprietario di La7 Urbano Cairo, Ricky Tognazzi che ha rivelato i suoi prossimi progetti tv, Sonia Bruganelli opinionista del GF Vip anche in questa settima edizione che sta dando filo da torcere e Rudy Zerbi coach di Amici ma anche giudice di Tu si que vales.

Non è mancata anche una performance musicale particolarmente apprezzata di Parry Pravo, insomma come sempre il Maurizio Costanzo Show non si smentisce, ricca di momenti caleidoscopici e contenuti interessanti, per questo resta un format forte anche dopo decenni.

Tutti i fan di Alberto Matano possono quindi dormire sonno tranquilli, il famoso conduttore non è ancora intenzionato a lasciare la rai per passare alla concorrenza, ma sicuramente ha accettato di buon grado l’invito di Costanzo. E chi non lo farebbe!