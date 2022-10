Avete mai visto la casa di Alberto Matano? Una tenuta da togliere il fiato | Vale tantissimo

Dopo il matrimonio, Alberto Matano finalmente svela la casa che condivide con suo neo marito. Il conduttore de La Vita in diretta mostra un alloggio da sogno, i fan rimangono senza parole. Nessuno si aspettava che vivesse in una casa così, quasi paragonabile ad una reggia.

La casa da sogno di Alberto Matano

Alberto Matano ha convogliato a nozze lo scorso 11 giugno con il compagno per la vita, Riccardo Mannino. A chi spesso gli chiede perché non avesse mai fatto coming out, Alberto risponde con parole precise, che sottolineano quanto sia importante per lui mantenere privata la sfera personale e dei sentimenti.

“Ritengo sia giusto e sano proteggere i propri sentimenti – afferma Matano. E poi le etichette mi sono sempre andate strette. Nel corso della mia vita non ho avuto confini nella mia affettività.”

Riferendosi all’ultima edizione di Sanremo afferma: “Ci ha dato una lezione: non ci sono categorie dove esiste amore. Se con il mio compagno decideremo di sposarci, allora lo annunceremo e condivideremo la nostra gioia con tutti”.

Dopo il matrimonio quasi segreto, però, Alberto Matano si è finalmente aperto al pubblico mostrando tramite i social la culla del loro amore.

La casa che condivide con suo marito, infatti, è immensa e bellissima: dotata di ogni comfort, a tratti sembra una reggia. I fan e i più appassionati al suo programma sono felici di poter fare un passo nella vita privata del conduttore.

Le foto della casa

Dagli scatti si denota che la tenuta vanta di uno stile del tutto moderno e minimalista, dove il colore protagonista è sicuramente quello più chiaro e luminoso: il bianco. La cucina, inoltte, è dotata di ogni tipo di comfort: fornelli in ghisa, un grande lavello e piani lucidi che splendono al sole.

I due sposini vantano di una zona palestra, che aiuta Matano a mantenersi sempre in forma. La casa è dotata di attrezzi per il corpo, non meno importante della mente: nel salone, infatti, si può notare una fornitissima libreria.

I più attenti, inoltre, avranno notato alcuni preziosi oggetti di design, che sicuramente danno un tocco di classe alla casa, già bellissima di suo. Dagli scatti si vede una strana sedia circolare all’esterno.

Il terrazzo in parquet, inoltre, èabbellito da piante e fiori ben curati. Come è facile dedurre dall’attenzione posta e dalle dichiarazioni di Matano, questo è lo spazio preferito dal giornalista, magari per leggere un libro alla frescura del mattino o per accogliere gli amici sui comodi divanetti.