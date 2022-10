Carolina Marconi in lacrime, “Il tumore possa essere letale”: situazione vergognosa, lei è devastata

Carolina Marconi al centro del mirino del Grande Fratello Vip dopo il racconto sulla sua malattia e le frasi rivolte a Marco Bellavia. La situazione è sfuggita di mano a tal punto che il compagno della concorrente è dovuto intervenire in sua difesa… Vediamo cosa è successo esattamente e quali sono state le sue parole.

Anche Carolina Marconi è stata sottoposta alle critiche del pubblico, soprattutto quello dei social. Ad essere condannato è stato un commento su Marco Bellavia che ha smosso il suo senso di maternità perduto a seguito una brutta malattia.

Il pubblico si è scagliato contro la concorrente a tal punto che è dovuto intervenire il compagno per difenderla. Ecco cosa è successo.

Carolina Marconi entrando nella casa del Grande Fratello Vip – il programma condotto dal direttore del settimanale Chi, Alfonso Signorini, si è portata dietro la sua storia di vita, fatta di gioie e, talvolta, grandi sofferenze. Tra queste un brutto tumore che l’ha colpita, togliendole la possibilità di avere figli.

Negli ultimi giorni, anche Carolina è stata protagonista dell’atto di bullismo nei confronti di Marco Bellavia, ritiratosi dal programma.

La Gieffina ha detto parole pesanti, che riportiamo di seguito: “Hai un figlio e già sei il più fortunato di tutti, basta farti queste…perché entri nel patetico. Tu sei patetico”

La frase non è stata ben digerita dall’intransigente pubblico di Alfonso Signorini che l’ha attaccata pesantemente per aver avuto poca empatia nei confronti di un coinquilino in difficoltà. La situazione è talmente sfuggita di mano che è dovuto intervenire in sua difesa il suo compagno, Alessandro Tulli.

Le parole del compagno

L’uomo ha commentato l’accaduto scrivendo un lungo e riflessivo post sui social. Vediamo le sue parole.

“Sono veramente vergognosi tutti i messaggi di morte che stanno arrivando nei confronti di Carolina augurandole addirittura che il tumore questa volta possa essere letale”, scrive Tulli.

“Ma stiamo scherzando? Tutto questo per aver usato la parola ‘patetico’ che estrapolata e buttata a casaccio in un contesto social insieme ad altre parole davvero forti e irripetibili (niente di paragonabile); può risultare davvero di cattivo gusto”.

Il compagno non si è fermato qui e preso dalla rabbia per gli attacchi nei confronti di Carolina ha concluso il post scrivendo:

“Chi ha ascoltato per intero tutta la conversazione sa che lei cercava solo di esortarlo a reagire sottolineando il fatto che lui è una persona fortunata perché ha un figlio che lo ama. Cercava di spronarlo a vivere questa esperienza con leggerezza”.