Flavia Vento riceve un nuovo tapiro, la risposta fa sbiancare: “Voglio delle scuse…”

Il Tg satirico Striscia la notizia consegna un nuovo tapiro a Flavia Vento dopo vent’anni di distanza da quello storico, quando ammise la liason con Totti. Vediamo cosa ha dichiarato alle telecamere di Striscia.

La showgirl Flavia Vento ha ricevuto un nuovo tapiro d’oro, il premio che il programma Striscia la notizia consegna ai personaggi famosi dopo un avvenimento particolare. Come la prima volta, anche in questo caso, Flavia Vento è stata fermata da Valerio Staffelli per la consegna del famoso tapiro riguardo alle voci di tradimenti tra Totti e Ilary.

Vent’anni fa, infatti, la Vento aveva dato vita, insieme a Staffelli, ad un inconsapevole sketch che sarebbe rimasto nella storia della televisione. La showgirl aveva dichiarato di aver passato una notte di fuoco con Francesco Totti nel 2005 poco prima del matrimonio, mentre la Blasi aspettava il suo primo figlio. Fabrizio Corona fu il primo a lanciare la notizia bomba, rumour che, però, fu prontamente smentito da Totti.

La Vento, dal canto suo, dopo aver confermato la liason, aveva negato alle telecamere di Striscia i tradimenti di Totti scusandosi con le parti coinvolte. In realtà, però, durante il fuori onda la donna confessò a Valerio Staffelli che la storia tra lei e Totti era più che vera e affermò: “Tutto vero. Mica sono pazza, che mi invento le cose”.

Nonostante le pesanti accuse nei confronti di Francesco Totti, Ilary Blasi decise ugualmente di convolare a nozze con il calciatore e i due sono rimasti insieme per ben vent’anni. Ora che è arrivata la notizia ufficiale della loro separazione che ha portato ad una feroce battaglia legale per la custodia dei figli e per la divisione dell’ingente patrimonio in comune, Valerio Staffelli ha deciso di ritornare da colei che per prima aveva messo in dubbio la relazione tra l’ex coppia d’oro d’Italia.

A distanza di diciassette anni Staffelli e Flavia Vento si rincontrano e la showgirl ha qualcosa da dire.

Il nuovo tapiro d’oro a Flavia Vento

Valerio Staffelli consegna di nuovo il tapiro a Flavia Vento, che risponde così: “Ancora con questo Francesco? Sono passati vent’anni e io sono casta da dieci”. E aggiunge qualcosa di inaspettato: “Un giorno spero di ricevere delle scuse…”

Non è ben chiaro a chi si riferisca con queste sue dure parole, ma di certo lascia intendere che in quella lontana storia risalente al 2005 lei è sempre stata dalla parte della ragione. Adesso che Totti e Ilary sono divisi, la Vento vorrebbe togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Con questa frase, quindi, ha lasciato intendere che in tutta questa storia c’è sicuramente qualcosa che non torna.

Durante il servizio di Striscia Valerio Staffelli ha provato ad inseguirla sul taxi per cercare di estorcerle altre dichiarazioni. Dalla bocca di Flavia Vento sembra che, però, non uscirà più nient’altro.