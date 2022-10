Non potete immaginare chi è il figlio di Orietta Berti! È molto conosciuto e amato, non ci crederete mai

Chi è il figlio di Orietta Berti? L’uomo è molto conosciuto nel suo ambiente e ha un grande seguito sul web. Ma di chi si tratta?

Orietta Berti, quest’anno opinionista del Grande Fratello VIP, è una cantante conosciutissima e molto amata dagli italiani. Con le sue canzoni ha fatto la storia della musica italiana e non si è mai fermata. Con la sua personalità vulcanica ha conquistato tutti, dalle vecchie alle nuove generazioni.

La cantante si è messa in gioco più volte nella sua carriera, in particolar modo negli ultimi tempi: nel 2021 ha pubblicato il singolo Mille con Fedez e Achille Lauro, col quale ha scalato le classifiche e ha vinto il premio FIMI ai Power Hits Estate. La canzone è stato un vero e proprio tormentone estivo.

Nel 2021 è stata coach di The Voice Senior con Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Berté. Ha partecipato per due volte a Il cantante mascherato, nel 2020 e nel 2022, la prima volta come concorrente e la seconda come ospite. Nel 2021 è tornata al Festival di Sanremo dopo 29 anni di assenza col branco Quando ti sei innamorato.

È proprio questo suo ritorno che riconferma il suo successo e fa conoscere la cantante anche ai giovani, che subito si sono affezionati a lei. In seguito, con la collaborazione con Fedez e Lauro, la sua notorietà è di nuovo salita alle stelle. Nel 2021 ha pubblicato, insieme a Cristiano Malgioglio, il singolo Todo Cambia, che ha riscosso un enorme successo.

Orietta Berti, ecco chi è suo figlio

La storica cantante è sposata dal 1967 con Osvaldo Paterlini. La loro è una storia d’amore più unica che rara: sono una delle poche coppie dello spettacolo che vantano un amore così duraturo. I due hanno due figli: Omar e Otis, il primo nato nel 1975 e il secondo nel 1980.

Proprio Omar è diventato molto famoso nell’ambiente musicale. L’uomo è infatti un chitarrista molto conosciuto e apprezzato, e ha fondato una band con la quale tuttora va in tour e alla quale dedica gran parte della sua vita.

Omar non fa trasparire molto di sé: pur avendo un profilo Instagram, non è molto attivo. Pubblica comunque delle foto che lo ritraggono in compagnia degli altri componenti della band, durante i concerti o le prove in studio, oppure insieme alla sua inseparabile compagna: la chitarra elettrica.

Anche Otis, il figlio più piccolo di Orietta e Osvaldo, è molto seguito sui social. Dopo essersi laureato in scienze della comunicazione, oggi gioca a basket a livello professionale. Al contrario di Omar, che ha seguito le orme della madre, Otis ha cambiato strada.