GF Vip: quanto vale la depressione? Marco Bellavia fa il boom, assurdi i numeri della quinta puntata

Il Grande Fratello VIP conquista il pubblico: il caso Marco Bellavia ha acceso gli animi facendo collegare gli italiani alla diretta su Canale 5

Il 3 ottobre è stata una serata molto attesa e particolare, perché la prima dopo l’uscita di Marco Bellavia dalla casa del GF VIP. I telespettatori erano tutti in attesa, dopo il weekend, di sapere quali provvedimenti sarebbero stati presi dalla produzione.

Il caso ha appassionato l’Italia intera e, oltre agli utenti sui social, tantissimi personaggi televisivi hanno espresso la loro solidarietà all’ex conduttore, accusando Giovanni Ciacci, Ginevra Lamborghini, Elenoire Ferruzzi e gli altri concorrenti di bullismo.

L’accaduto non poteva di certo passare inosservato alla produzione, che alla fine si è mossa per dare una punizione esemplare ai concorrenti. La puntata del 3 ottobre non è stata semplice, e Signorini si è sobbarcato la responsabilità di riconoscere l’errore e chiedere scusa a Bellavia. Cosa che gli accusati, invece, non hanno fatto.

Una pagina nera della televisione italiana, tra le peggiori registrate negli ultimi anni. Marco Bellavia, che desiderava portare all’attenzione di tutti un argomento delicato e importante come la depressione, è stato trattato nel peggiore dei modi, lasciato solo e costretto infine ad andarsene.

Il Grande Fratello VIP è già uno dei programmi più seguiti della stagione, ma l’accaduto ha incrementato ancor di più lo share. I telespettatori sono stati tantissimi.

Grande Fratello Vip, boom di ascolti

DavideMaggio.it ha pubblicato i dati auditel sulla serata del 3 ottobre:

“Nella serata di ieri, lunedì 3 ottobre 2022, su Rai1 – dalle 21.40 alle 23.36 – la fiction Sopravvissuti ha appassionato 3.623.000 spettatori pari al 19.6%. Su Canale 5 – dalle 21.50 all’1.19 – la puntata sul caso Bellavia di Grande Fratello VIP ha raccolto davanti al video 3.313.000 spettatori pari al 25.1% di share.”

“Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.325.000 spettatori pari all’8.2% di share. Italia 1 Colombiana ha intrattenuto 1.062.000 spettatori (5.5%). Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 909.000 spettatori pari ad uno share del 4.7%. Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 879.000 spettatori con il 5.8% di share.

La7 Al Vertice della Tensione ha registrato 564.000 spettatori con uno share del 3%. Tv8 la quarta stagione di Gomorra – La Serie segna 258.000 spettatori con l’1.3%”.

Il Grande Fratello VIP ha riscosso un enorme seguito di pubblico: in tanti si sono collegati per conoscere l’esito del caso di Marco Bellavia. Tutto il web si era schierato dalla sua parte e ha sperato che i colpevoli venissero eliminati.

Le preghiere sono state infine ascoltate: Giovanni Ciacci è stato eliminato col 97% di voti a suo sfavore, mentre Ginevra Lamborghini è stata squalificata dal programma. La ragazza è tornata in studio in lacrime.