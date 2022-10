Marco Bellavia contro Paola Barale, “Mi ha preso in giro per mesi”, le parole sono pesantissime

Marco Bellavia, volto storico della televisione degli anni ’90, si è aperto sulla sua storia con Paola Barale, raccontando retroscena incredibili.

Marco Bellavia, ex concorrente del GF Vip di quest’anno, è al centro di una durissima polemica contro la trasmissione. L’ex conduttore e personaggio televisivo ha abbandonato la casa del Grande Fratello dopo aver subito numerosi atti di bullismo da parte degli altri inquilini.

Una brutta pagina nella storia della trasmissione che ha infiammato il web. Tutti si sono dimostrati solidali con Bellavia e hanno espresso il loro disgusto per il comportamento degli altri concorrenti. Tutti chiedono a gran voce la squalifica di Giovanni Ciacci, Ginevra Lamborghini e altri; alcuni invocano anche la chiusura del programma.

Il conduttore soffre tuttora di depressione e si occupa di mental coaching per aiutare chi si trova nella stessa situazione. Durante la trasmissione gli altri inquilini, conoscendo la sua storia, lo hanno etichettato come “pazzo” e “psicopatico”, escludendolo dalla vita della casa e insultandolo.

Bellavia si è visto costretto a lasciare la casa perché la situazione era diventata insopportabile. Il conduttore sperava di sensibilizzare le persone sull’argomento, ma ha trovato soltanto cattiveria e ha preso la sua scelta.

Marco è stato uno dei personaggi televisivi più amati negli anni ’80 e ’90 e molti se lo ricordano in Bim Bum Bam e come interprete di Steve in Love me Licia, insieme a Cristina D’Avena. Il conduttore e attore è poi uscito di scena pian piano, prendendo sempre meno parte alle trasmissioni televisive e finendo per lasciare del tutto la TV.

Marco Bellavia contro Paola Barale

Oggi Bellavia è un papà felice che ama fare ciclismo. Ha volutamente smesso di far parte del mondo dello spettacolo ma, come ha confessato, gli piacerebbe ritornare a fare televisione se dovesse esserci occasione.

“Mi sono trasferito a Parabiago e pian piano sono uscito dal giro del mondo dello spettacolo. Quindi ho smesso, ma poi ci sono tante altre cose che mi hanno fatto riflettere.”

In un’intervista a Caterina Balivo nel programma Vieni da me, Bellavia ha parlato della sua ex Paola Barale e di come lo abbia preso in giro prima della loro rottura. I tre sono stati insieme per tre anni, poi è arrivato l’addio.

“Lasciai la moto a casa sua e lei mi fece uno scherzetto” ha raccontato. “Vivevamo insieme, quindi dovevo cercarmi un’altra casa. Lei fece un filmino con Gianni Sperti, con cui all’epoca divideva l’appartamento e che era ancora solo un amico, e mi ha preso in giro per mesi, poi ho recuperato la moto”.