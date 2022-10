Ginevra Lamborghini, svelato tutto sul suo passato: “Prima del GF Vip era…” | Foto impressionanti

Spuntano le foto di Ginevra Lamborghini prima dell’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. La sorella della cantante di Pistolero è irriconoscibile e gli utenti faticano a credere che sia proprio lei.

Ginevra Lamborghini è stata una delle concorrenti più discusse del Grande Fratello Vip, soprattutto dopo la sua squalifica per aver fatto del bullismo nei confronti di Marco Bellavia. Il pubblico, profondamente deluso, nelle ultime ore sta scavando nel suo passato e si chiede quale sia fosse il suo aspetto prima dell’ingresso nella casa. Vediamo come era prima.

Prima e dopo di Ginevra Lamborghini

La Lamborghini ha fatto parlare di sé fin dal primo passo dopo la porta rossa del GF Vip, programma condotto da Alfonso Signorini, che ieri sera è stato costretto a prendere severi provvedimenti nei confronti della concorrente.

Subito, dopo il suo ingresso, è diventata una delle protagoniste indiscusse della casa per il difficile rapporto con sua sorella Elettra Lamborghini, nota cantante e amata dal pubblico italiano e internazionale.

Secondo la versione della concorrente, Elettra avrebbe chiuso i rapporti con lei senza motivo, nonostante i continui sforzi di Ginevra nel cercare di ricostruire quell’insostituibile legame tra sorelle.

Ginevra avrebbe anche scritto una lettera ad Elettra, a cui sembra non aver ricevuto risposta. La cantante ha negato tutto ribadendo di non voler avere rapporti con la sorella.

Si tratta di una posizione netta che ha fatto dubitare della veridicità delle informazioni di Ginevra. In più, si sono aggiunte le dichiarazioni di Sofia Giaele De Donà, secondo la quale la concorrente – in passato – avrebbe ripreso dei momenti tra Elettra e il suo ragazzo, minacciandola di vendere i video alla stampa.

Elettra, dal canto suo, non ha smentito la cosa, anzi: ha retwettato un commento in cui un utente diceva di credere a questa versione.

A chiudere il cerchio si è aggiunto l’episodio di Bellavia, per cui Ginevra è stata squalificata in diretta dal programma per una frase molto particolare rivolta a Marco: “Ti meriti di essere bullizzato”.

Le parole, difficili da digerire e giustificare, hanno fatto andare su tutte le furie i telespettatori e il web che hanno richiesto la squalifica immediata, come è avvenuto nella puntata di ieri.

Le foto choc

Dopo la triste uscita di Ginevra, il pubblico ha scavato nel suo passato e sono saltate fuori le foto che la ritraggono prima dell’ingresso nella casa. Gli utenti sono rimasti sconvolti, perché è irriconoscibile.

Come si può vedere dalla foto, Ginevra aveva un look totalmente diverso: capelli biondo platino, taglio sbarazzino e abbigliamento sportivo. Ora, invece, ha i capelli scuri e si veste in modo completamente differente.

La domanda sorge spontanea: perché la concorrente ha rivoluzionato totalmente il suo look prima di entrare nella casa? Molti pensano che sia stato fatto per compiacere il pubblico. Nessuno può sapere la verità, ma tutti possiamo farci un’opinione a riguardo.