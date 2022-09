Ginevra ed Elettra Lamborghini, finalmente spunta la verità sulla lite: “quello che sei diventato…”.

Svelati alcuni dettagli sul litigio tra Ginevra ed Elettra, le due sorelle Lamborghini che sembrano sempre più distanti soprattutto dopo l’entrata al Grande Fratello di Ginevra. Conosciamo meglio la vicenda.

Ginevra Lamborghini è l’ereditiera della celebre azienda automobilistica italiana entrata qualche giorno fa nella casa del Grande Fratello. Sorella della più celebre Elettra, la Lamborghini si è cimentata nel mondo del canto non trovando ancora lo stesso successo di sua sorella minore.

Il gossip italiano è completamente concentrato sul difficile rapporto tra le due che non si parlerebbero da addirittura novembre 2019. Una rottura testimoniata anche dall’assenza di Ginevra al matrimonio di Elettra, notizia che fece assoluto scandalo. Le motivazioni di questo astio non sono mai state ben chiare ma asso aggiungiamo altri tasselli a questa strana vicenda.

La partecipazione al Grande Fratello di Ginevra ovviamente implica che ci sia una spiegazione più dettagliata del rapporto con Elettra sebbene la cantante non voglia assolutamente essere coinvolta tanto da mandare una diffida al programma. Il rapporto è estremamente teso e pare che le due abbiano raggiunto un punto di non ritorno.

Le dichiarazioni di Ginevra

La più grande tra le sorelle Lamborghini ha fatto delle confessioni personali ai suoi compagni d’avventura complice l’intimità creatasi con la convivenza 24 ore su 24. Ecco cosa ha detto ai suoi amici: “Non ho modo di parlarle dal 2019 e ci ho provato a suon di lettere e tentativi. Il motivo? Non lo so neanche io, ma credo che non lo sappia neanche lei. Tutto è nato per una stupidaggine. Cioè non abbiamo avuto un litigio, ma una rottura netta da parte sua”.

Insomma, non sono ancora ben chiare le cause del litigio ma comunque, a detta di Ginevra, è nato da incomprensioni minime. In merito al rapporto con Elettra, Ginevra ha le idee ben chiare: vorrebbe ricucirlo e lasciare il passato alle spalle in nome di un amore familiare ritrovato.

Anche se Ginevra sembra davvero disillusa come si evince da queste dichiarazioni: “Tutti mi dicono che il tempo passa e aggiusta le cose, ma io non ci credo. Penso a quanto tempo stia sprecando. Io le scrivo ma non mi risponde, mi ha bloccata ovunque. Mi ha bloccata su Instagram, sul telefono, ha bloccato i miei amici. Non mi vuole a Natale, a Capodanno… Facciamo Natale separato, ci hanno provato tutti a farci riappacificare ma non ne vuole sapere”.

Sul fronte Elettra tra le altre cose ha pubblicato una storia Instagram con Simba che guarda il suo riflesso nell’acque. La caption è inequivocabile: “Guarda dentro te stesso, Simba. Tu sei molto più di quello che sei diventato”.