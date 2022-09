Dolore e scompiglio Royal Family, “Quel tragico incidente”: il dramma ha gelato tutti

La morte della Regina Elisabetta ha portato molto dolore e scompiglio nella Royal Family, ma questa non è l’unica tragedia ad avere colpito i reali inglesi.

Sembra che il dolore sia una costante nella Royal Family: l’ultima perdita, quella della regina Elisabetta, ha causato un enorme dramma alla famiglia e al mondo intero, ma non è stato l’unico.

Con la regina se ne va una sovrana storica: il suo regno è stato il più longevo di tutta la storia britannica. Elisabetta ha conosciuto e collaborato con tanti leader mondiali, ha affrontato molte sfide e portato a casa altrettante vittorie. Il suo contributo non sarà mai dimenticato.

Ora c’è Carlo III pronto a succederle: il nuovo re, nel suo primo discorso alla nazione, ha promesso di onorare la memoria della madre e seguire le sue orme, servendo il Regno Unito. Insieme alla consorte Camilla, Carlo d’ora in poi regnerà sul trono che prima era di sua madre.

I funerali sono stati seguiti in diretta da tutto il mondo e sono stati migliaia i sudditi che hanno voluto salutare la regina di persona. Un fiume continuo di gente che è giunto a porgere l’ultimo saluto all’amata sovrana, chi portandole un fiore, chi un gadget, chi semplicemente versando lacrime sincere.

Durante la cerimonia sono stati presenti anche William, Harry e le rispettive consorti, che hanno salutato i sudditi fermandosi a parlare con loro e ringraziandoli della loro fedeltà. La presenza dei due fratelli ha scatenato il gossip, e diverse fonti parlano dell’esclusione di Harry, Meghan e i loro figli dall’eredità.

Una scelta della regina dopo l’allontanamento dei duchi di Sussex, che a quanto pare hanno poche speranze di essere riammessi nella famiglia: anche Carlo sembra della stessa idea della madre.

Royal Family, il dolore continua

La perdita della regina Elisabetta è stato un colpo molto duro per la famiglia reale, che ora piange una madre, nonna e bisnonna unica. Ma come sappiamo bene questa non è stata l’unica tragedia ad aver colpito la Royal Family.

Lady Diana aveva solo 36 anni quando perse la vita in un tragico incidente a Parigi. Per molto tempo sono state avanzate delle ipotesi sul presunto coinvolgimento della famiglia reale, ma poi sono decadute.

Il dolore, però, è più vivo che mai, soprattutto per Harry, che tra i due fratelli è sempre stato il più legato alla madre. “Il giorno del tragico incidente, nostra madre Diana era a Parigi e noi in Scozia, nella residenza di Balmoral. Quella sera il nostro telefono squillò, ma noi eravamo bambini e non ci piaceva stare troppo a parlare con i nostri genitori” ha raccontato il principe.

“Tutto quello che sento è la sua risata in testa, quella specie di risata pazza che era felicità pura disegnata sul suo viso. Mi diceva sempre: puoi essere disubbidiente quanto vuoi, basta che non ti fai beccare”.