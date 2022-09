Pesantissimo attacco a Ida Platano, ”Sembri una quindicenne” smascherata da Maria De Filippi: confessa tutto

Maria De Filippi smaschera Ida Platano a Uomini e Donne, e lei è costretta a confessare: la verità è venuta finalmente a galla

Continuano gli scandali e gli attacchi a Uomini e Donne: il format condotto da Maria De Filippi continua ad appassionare gli italiani, che seguono ogni giorno le vicende di tronisti e corteggiatori. L’ultimo gossip riguarda Ida Platano: la De Filippi l’ha fatta confessare davanti a tutti.

La donna nella puntata precedente aveva litigato pesantemente con Armando Incarnato. Ida era stata avvicinata da Alessandro Vicinanza durante un ballo, e il cavaliere le aveva confessato di essere interessato a lei, nonostante le loro visioni un po’ diverse del futuro. Alla fine la donna ha accettato il suo invito a cena, ed è nato il putiferio.

Armando si è arrabbiato molto con la donna, perché molto deluso dal suo comportamento. Non si aspettava che Ida avrebbe accettato l’invito, visto che, secondo lui ma anche secondo il pubblico, il loro rapporto non potrebbe avere alcun futuro. Anche Maria De Filippi ha concordato con lui, ma Ida ha già preso la sua decisione.

Anche Gianni Sperti, che spesso era stato dalla parte della donna, ha ritenuto assurdo l’invito a cena e la scelta di Ida. Anche se un appuntamento potrebbe andare bene, Ida e Alessandro hanno ancora dei problemi irrisolti dall’anno scorso.

Alessandro ha voluto dire la sua sulla questione, ribadendo che i suoi sentimenti per la donna sono sinceri e vorrebbe riprovare ad aggiustare le cose. L’uomo ha affermato che con nessuna prova il sentimento che lo lega a Ida. Anche Gloria si è intromessa nella discussione, accusando l’uomo di dire bugie, visto che il cavaliere aveva provato a uscire con lei diverse volte.

Ida Platano smascherata: tutta la verità

Nella puntata successiva la querelle è proseguita e molti si sono schierati dalla parte di Armando. Anche Riccardo è intervenuto, dicendo che trova assurda la situazione e accusando Ida Platano di essersi comportata molto male quando era stato lui a invitarla a cena.

Maria De Filippi allora rivela la verità su Ida, cercando di far capire a Riccardo che l’unico motivo per cui la donna sta uscendo con Alessandro è per farlo ingelosire, visto che è ancora presa da lui. Riccardo però è inamovibile, e accetta di conoscere una nuova dama.

Nel frattempo Ida e Armando chiariscono la situazione: secondo l’uomo la dama si sta facendo mettere i piedi in testa da uomini che l’hanno delusa. La questione, però, è ancora lontana dall’essere conclusa.