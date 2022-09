Belen Rodriguez senza freni fa chiarezza sulla gravidanza: “Terzo figlio…”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino fanno chiarezza sulla presunta gravidanza. La loro relazione va a gonfie vele e finalmente sappiamo se sono in attesa del secondo figlio.

Dopo numerosi alti e bassi, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme e il loro amore è più forte che mai. I due si mostrano felici sui social, mentre accudiscono due bambini: Santiago e Luna Mari, l’ultima figlia che la showgirl argentina ha avuto con Antonino Spinalbese, attualmente nella casa del Grande Fratello Vip.

Lontani dai riflettori i due vivono una vita dove regna l’amore e la serenità. Hanno ritrovato il loro equilibrio e dopo anni di separazione si sono ritrovati per sempre.

Tutti si chiedono se sia in arrivo un secondo figlio e i fan sono pazzi di gioia. Belen finalmente ha risposto alla domanda più quotata di sempre. Vediamo cosa ha detto e cosa succederò ora.

Belen Rodriguez risponde ai fan

Belen e Stefano sono molto attivi sui social ed è inevitabile che ricevano numerose domande da parte dei loro appassionati fan e seguaci sui social. Belen ha risposto alla domanda per eccellenza proprio rispondendo a un commento che le chiedeva se fosse in attesa del terzo figlio.

La showgirl argentina, infatti, ha due figli: un maschietto avuto con Stefano e una piccolissima femminuccia avuta con l’hair-stylist Antonino Spinalbese, nonché concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, il programma condotto da Alfonso Signorini.

Alla domanda del fan che le chiedevano se fosse in dolce attesa del terzo figlio, Belen ha risposto con un secco e definitivo “No”. A chi invece le ha fatto notare una luce diversa negli occhi, alludendo a una gravidanza, ha risposto: “Hai ragione, l’amore ti fa brillare”.

Avere tanti seguaci non vuol dire ricevere solo tanti complimenti: come tutte le persone famose, anche Belen è sottoposta a molte critiche. Alcuni le recriminano di aver abusato della chirurgia plastica e Belen, quando vuole, fa sentire la sua voce rispondendo anche agli haters.

“Hai una bocca oscena… Ma tua madre non ha una vita sua? Sta sempre in mezzo?”, ha scritto un utente. La showgirl argentina ha risposto senza uscire dagli schemi, scrivendo: “Mi dispiace nel caso tua madre non ti coccoli, se non lo fa lei, fallo tu”.

Parole taglienti e precise che riflettono il suo carattere forte e determinato, nonostante gli ostacoli che la vita le ha messo di fronte e le critiche che talvolta riceve dai alcuni dei suoi seguaci.