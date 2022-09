Nicola Vivarelli, clamorosa confessione su Gemma: “Ecco perché l’ho corteggiata…”

L’ex tentatore di Uomini e Donne racconta la sua relazione con Gemma al programma radiofonico Trends&Celebrities su Rtl 102.news. Tra di loro però non c’è un ritorno di fiamma anzi pare che nella vita di Nicola ed anche lei sembra sia bionda. Vediamo nei dettagli.

Nicola Vivarelli ha partecipato a Uomini e Donne corteggiando la famosissima Gemma Galgani, protagonista indiscussa del programma da moltissimi anni. Il rapporto tra Nicola detto Sirius e Gemma ha destato molto scalpore soprattutto per la grande differenza d’età.

Ai microfoni di Trends&Celebrities, show radiofonico condotto da Francesco Fredella, Simone Palmieri e Jody Cecchetto, ha confessato com’è stato il suo percorso nel programma di Maria De Filippi e i suoi rapporti attuali con Gemma Galgani.

In collegamento audiovisivo Sirius ha dichiarato: “Se mi riproponessero Uomini e Donne ci tornerei, sono stati due anni fantastici. Non serve il fisico per partecipare, serve solo un po’ di testa”. In Trends&Celebrities Nicola confessa la sua gioia se dovesse ritornare nello show data la bellissima esperienza fatta l’anno precedente.

Con Gemma Nicola conferma di essere ancora in contatto e aggiunge: “Se l’ho corteggiata è perché a me lei piaceva molto dal punto di vista intellettuale. La continuo a sentire, per i compleanni, per le festività. Spesso l’amore platonico viene definito come un amore privo di una dimensione passionale, ma non è così”.

Tra di loro c’è ancora un bel rapporto mai sfociato, però, in qualcosa di più. Quel che è certo è che la relazione con Gemma ha dato grande popolarità a Sirius e ad oggi si sentirebbe pronto per fare un’altra esperienza televisiva, magari un reality. Ecco cosa ha detto: “L’Isola Dei Famosi sarebbe un’avventura fantastica, sarebbe sicuramente il reality più giusto per me. Non avrei paura a buttarmi dall’elicottero in mare, mi ci lancerei direttamente in backflip!”.

La sua richiesta verrà accolta dalla bella conduttrice dell’Isola dei Famosi Ilary Blasi?

Il nuovo amore

Intanto, sul fronte sentimentale pare che si siano delle novità. Nicola non sarebbe più solo anche se effettivamente si dichiara ufficialmente single. Al programma ha rivelato:

“Non sono ancora fidanzato, ma mi sto sentendo con una persona che molto probabilmente conoscete anche voi, perché l’avete avuta come ospite. Non ha partecipato a Miss Italia, è bionda. Ci stiamo messaggiando e ci siamo visti due volte, ma tengo a precisare che sono ancora single. Tutto è in fase di costruzione”.

Nicola, quindi, sta cercando di costruirsi il futuro sotto vari aspetti, sia per quanto riguarda l’ambito sentimentale sia per quanto riguarda quello lavorativo. Sicuramente il ragazzo potrà sempre contare sul supporto di Gemma.