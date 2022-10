Maria De Filippi “esagerata e fuori luogo” | Commento a caldo senza pietà, ci è rimasta malissimo

La regina di Mediaset, Maria De Filippi, è finita nel mirino dei social per via di un commento a caldo durante Tu Si Que Vales che nessuno si aspettava da lei. Vediamo cosa è successo.

Maria De Filippi delude il pubblico

Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate in assoluto della televisione italiana. Lei aiuta a i giovani a trovar lavoro attraverso le loro passioni, li aiuta ad innamorarsi, ma anche a far pace con le proprie famiglie.

Una conduttrice a tutto tondo che negli anni è riuscita a ricavare un posto sicuro nel cuore del pubblico italiano, che segue ogni suo programma con passione.

Nell’ultima puntata di Tu Si Que Vales, però, ha fatto una brutta caduta di stile che non è passata di certo inosservata dal pubblico italiano, attento a ogni suo movimento. Le sue parole hanno sconcertato gli utenti del web, che le hanno giudicate “fuori luogo” ed “eccessivamente pesanti”, “da evitare”. Vediamo cosa è successo esattamente.

Tu Si Que Vales propone un format secondo cui la giuria composta da quella popolare -rappresentata dalla Ferilli – e professionisti del mondo dello spettacolo tra i quali Maria, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi devono esprimere un parere sulle diverse esibizioni che vedono.

Le parole della conduttrice

Lo scandalo è accaduto a seguito dell’esibizione del Quintetto Volta, un gruppo di giovani acrobati. I ragazzi sono inciampati in diversi errori di percorso durante la loro esibizione, forse per l’ansia di essere davanti a una platea così grande.

Maria ha fatto un discorso molto pesante nei loro confronti che ha stupito tutti:

“Siete giovani, arrivate con un numero difficile e fate una serie di imprudenze e di errori. Siete professionali ad andare avanti, nel far finta di niente e continuare fino alla fine, mettendo l’esercizio più difficile in assoluto.

Ho sperato che l’ultimo cerchio non cadesse… Perché se non fosse caduto, io me la cavavo. C’è però un discorso che siete atleti e professionisti che magari eseguono il numero in modo perfetto, quindi io dico che un professionista e un atleta può incappare in un errore in un’esibizione”.

Come se non bastasse, la conduttrice ha aggiunto:

“Poi, dov’è l’errore non lo so, non so se è nella posizione del cerchio, nella rincorsa, nell’aria condizionata che muove il cerchio. Ora non so che dire: da un lato voglio dire ‘Per me vale’, dall’altro, per rispetto ad altri che ho visto, dico: ‘Che devo fare?’”

Un giudizio davvero preciso che ha sconvolto il pubblico. Secondo gli utenti del web, infatti, Maria si poteva risparmiare la “ramanzina” ed essere più comprensiva nei confronti dei giovani, che si erano appena esibiti in prima serata su canale 5 e davanti a un pubblico così vasto e importante.