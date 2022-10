Ilary Blasi, quel gesto clamoroso darà molto fastidio a qualcuno: lo ha fatto proprio lì davanti a tutti

Ilary Blasi si è fermata davanti alla vetrina Rolex e ha fatto un gesto che ha sconvolto tutti e certamente segnerà una nuova spaccatura nella storia con Francesco Totti. Ecco cosa è successo.

L’estate di fuoco appena trascorsa, tra crisi di governo e caldo torrido è stata accompagnata nel mondo del gossip dalla separazione dell’anno, quella tra Ilary Blasi e Francesco Totti, un evento che ha visto coinvolte anche terze parti, a cominciare dalla lunga sequela di presunti flirt di lei per arrivare alla storia, attualmente in corso, di lui con Noemi Bocchi sulla quale si è anche ipotizzata una gravidanza, poi smentita.

Come non ricordare poi le incursioni di Alessandro Nuccetelli, amico di Francesco Totti che ha partecipato al gossip più sfrenato sulla coppia come se fosse addirittura un terzo elemento, per non dire terzo incomodo.

Siamo in autunno inoltrato ma questa storia, come le migliori soap, fa ancora parlare di sé, e proprio nelle ultime ore il web si è scatenato intorno a un video che la stessa Ilary Blasi ha postato sui suoi canali e nel quale faceva un gesto inequivocabile davanti alla vetrina Rolex.

Da parte sua, come abbiamo visto Francesco Totti si è chiuso per mesi in un silenzio social ma anche stampa mentre si divideva l’estate tra i figli e la nuova fidanzata, Noemi Bocchi, finché non ha deciso di concedere un’intervista al Corriere della sera nella quale ha poi detto tutto in una volta il suo pensiero sulla situazione, svelando anche cose scomode sulla ex moglie e dichiarando apertamente che lei si è portata via alcuni Rolex che gli appartenevano. In pratica l’avrebbe accusata pubblicamente di furto.

Ilary Blasi da parte sua ha continuato a mostrarsi in pubblico e aggiornare il suo profilo social come se niente fosse, tanto che l’abbiamo vista in molte situazioni pubbliche e anche private, insomma non si è nascosta dai paparazzi. Proprio lei nelle ultime ore, infatti, ha postato un clamoroso video che passerà alla storia del gossip. Ecco cosa ha fatto.

Ilary Blasi: la storia dei Rolex non finisce qui

Nel corso degli ultimi mesi si è parlato anche di un possibile trasferimento di Ilary Blasi a Milano, ora che si è separata da Francesco Totti e che il suo lavoro si svolge a Milano la scelta potrebbe essere quasi ovvia, ma nel frattempo che riprenda il suo lavoro, Ilary si sta godendo le giornate romane ancora soleggiate e non più di dodici ore fa si è fatta un video davanti alla vetrina della Rolex facendo un gesto che sta facendo il giro del web.

Nel video che Ilary Blasi ha postato nelle storie la vediamo togliersi gli occhiali e fare l’occhiolino alla telecamera con un eloquente gesto della mano che simula il furto. Un chiaro segnale ironico verso quell’accusa mossa dal marito, secondo la quale lei gli avrebbe sottratto tutta la collezione di Rolex che gli apparteneva e di cui sappiamo essere un appassionato. Ma non è finita qui perché Ilary nel video ha taggato Striscia la notizia, lo stesso ex marito e Francesca Manzini. Ci sarà una risposta?

Di certo l’ironia non le manca, staremo a vedere come reagiranno le persone taggate nel video, soprattutto Francesco Totti.