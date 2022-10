Pamela Prati, i terribili segreti venuti alla luce: Sono pesantissimi

L’attuale concorrente del Grande Fratello vip e showgirl Pamela Prati ha vissuto molti momenti difficili durante la sua infanzia. Il racconto è tristissimo. Vediamo la vicenda nei dettagli.

Il Grande Fratello è noto per dare una seconda possibilità a quei personaggi famosi che hanno perso un po’ di visibilità nel tempo. Pamela Prati, dopo lo scandalo che l’ha vista coinvolta nel 2019 con la relazione clandestina e fittizia con Mark Caltagirone, cerca una seconda chance sul piccolo schermo per mostrarsi così com’è.

La donna sta partecipando alla sua seconda edizione del Grande Fratello vip ed entrata nella casa più spiata d’Italia con lo spirito giusto sta per ricominciare lasciandosi alle spalle il forte scandalo di un po’ di tempo fa. Pamela Prati, infatti, si sta dimostrando un’ottima concorrente del reality ed una grande compagna d’avventura per i suoi coinquilini. La donna appare sempre molto sorridente e disponibile nell’aiutare il prossimo conquistando progressivamente il favore del pubblico.

Sicuramente durante la sua partecipazione al Grande Fratello avrà modo di chiarire la sua posizione circa l’affaire Mark Caltagirone sebbene di questa vicenda sì sia parlato ampiamente. Al di là di questa storia la Prati è un volto molto celebre della televisione italiana da moltissimi anni. La sua carriera decolla grazie al Bagaglino dove ricopre il ruolo di primadonna, continua con il programma ironico “La sai l’ultima?” fino a diventare una vera e propria icona degli anni 90.

Un po’ di anni fa Pamela Prati ha raccontato la sua difficilissima infanzia ai microfoni di un programma televisivo. Vediamo le sue parole

l’infanzia delicata di Pamela Prati

In occasione di un ospitata fatta ad un programma condotto da Caterina Balivo “Vieni da me” nel 2019, la showgirl Pamela Prati ha confessato qualcosa di sé che nessuno sapeva realmente. La donna ha avuto un passato difficilissimo a causa dei suoi problemi familiari.

Alla Balivo la Prati ha confidato di aver vissuto con i suoi fratelli in un collegio a causa di una precaria situazione economica. Difatti, sua madre, dopo essere stata lasciata e abbandonata da suo marito, ha avuto molta difficoltà a badare i propri figli e per questo e per il loro bene ha deciso di iscriverli ad un istituto, forse più in grado di dare loro stabilità.

Con molta probabilità questo difficile capitolo della vita di Pamela Prati verrà affrontato nella casa del Grande Fratello per cercare di capire un po’ meglio la personalità della showgirl.

Inoltre, alla Balivo la Prati ha rivelato che in generale la sua infanzia è stata caratterizzata da dolore e privazioni non avendo ricevuto abbastanza attenzioni da parte della sua famiglia. Ed è in questa occasione che dice a Caterina Balivo la seguente frase che lascia tutti di stucco “sono diventata madre di mia mamma”.

Insomma, non una situazione semplice che può però dimostrare che persona forte la Prati è diventata